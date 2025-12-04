"El tesoro más grande": Reynaldo Armas estrena nuevo tema

Suscríbete a nuestros canales

El cierre de 2025 llega con un nuevo tema del cantante de música llanera Reynaldo Armas, titulado "El tesoro más grande". Esta pieza lleva el sello reynaldero y habla de la amistad, un valor que muchos miran con desdén y para otros es tan fuerte como la palabra.

La nueva canción de Reynaldo Armas incluye el sonido de la guitarra, un instrumento melancólico que anteriormente ha adornado temas del Cardenal, pero sin desvirtuar la esencia del pasaje. "El tesoro más grande" está disponible en todas las plataformas y su video se grabó en Colombia.

Nuevo disco

El próximo disco de "El serenatero" llevará el mismo nombre de este tema, con el cual competirá nuevamente por el Grammy Latino a la música llanera, pues ya en 2013 obtuvo este galardón por Mejor álbum folklórico y volvió a ser nominado en 2015.

"El tesoro más grande" es parte de los planes y proyectos que mantienen al artista vigente en el gusto de sus seguidores y los defensores del folklore nacional.

