Reynaldo Armas por primera vez en Suiza: así es su paso por Europa

La gira europea de Reynaldo Armas comienza en España con un recital en la ciudad de A Coruña. En este evento estará acompañado por el también cantante Miguelito Díaz. Posteriormente, el artista se presentará en Portugal, con funciones en las ciudades de Espinho y Oporto. El periplo europeo finalizará el 18 de octubre con un concierto en Zúrich, Suiza, país donde el músico se presentará por primera vez con su agrupación.

Compromisos y proyectos artísticos

A su regreso a Venezuela, Reynaldo Armas participará en el concierto que celebrará los 40 años de carrera de Teo Galíndez. El evento está programado para el 25 de octubre en el Hotel Eurobuilding y contará con la participación de otros artistas como Reyna Lucero, Armando Martínez, Rummy Olivo, Milena Benítez, Miguelito Díaz y Miguel Anato.

En materia de nuevas producciones, el cantante anunció que se encuentra trabajando en el lanzamiento de un tema inédito titulado “El tesoro más grande”. Sobre la canción, Armas indicó que "está dedicada al incondicional mundo de los amigos" y manifestó su interés por la temática "por su profundidad".

Actividades programadas a futuro

La agenda del artista incluye la grabación de material para redes sociales y la plataforma YouTube. Asimismo, tiene previsto trabajar en un nuevo disco cuya finalización está proyectada para el año 2026, además de cerrar el año con más presentaciones en vivo.

