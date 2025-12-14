¡No todo fue color de rosa! Amanda Dudamel revela los conflictos tras bastidores con Nina Sicilia

Suscríbete a nuestros canales

Después de meses de rumores que incendiaron a la farándula, la ex Miss Venezuela y virreina universal, Amanda Dudamel, pone fin a las especulaciones sobre su relación con Nina Sicilia, la Gerente General del Miss Venezuela.

A través de un sincero "live" en redes sociales, la diseñadora de modas confirmó lo que muchos sospechaban: la relación tras bastidores no fue un cuento de hadas.

¿Qué dijo Amanda sobre Nina?

La candidata que se robó el corazón del mundo en el Miss Universo 2022 admitió que sí hubo roces y momentos complicados durante su preparación.

Con total honestidad, Dudamel declaró: "Obviamente hubo percances, situaciones complicadas. Momentos de tensión. Hubo problemas".

Sin embargo, también enfatizó la madurez con la que se manejó la situación, asegurando que es clave "siempre saber hablar y resolver las cosas de la mejor manera".

Sus palabras confirman que en la "Quinta Rosada" no todo fue brillo y lentejuelas, dejando entrever las complejidades que se ocultan detrás de la corona.

La sombra del "fraude" en el Miss Universo

La polémica entre las figuras de la belleza se suma a un año movido para Amanda Dudamel. La tensión en la organización Miss Venezuela no fue la única controversia que enfrentó la reina.

Su brillante participación en el Miss Universo, donde quedó de primera finalista, estuvo marcada por un fuerte escándalo de un supuesto "fraude".

Miles de fanáticos, incluyendo a figuras públicas de Venezuela, clamaron que la corona de Miss Universo 2022 debió ser para la venezolana.

El triunfo de Miss USA, R'Bonney Gabriel, generó una ola de críticas en redes sociales que acusaban a la organización de tener un veredicto arreglado. A pesar de la decepción de sus seguidores, Amanda siempre manejó la situación con gran elegancia.

Pleito por el vestido de gala

Como si no fuera suficiente, Dudamel también se vio envuelta en un conflicto con el diseñador venezolano Samy Gicherman, quien acusó a la organización Miss Venezuela de plagiar el vestido de gala que ella lució en la noche final del Miss Universo.

Gicherman alegó que el traje era una copia de un diseño suyo. La organización, por su parte, defendió la pieza, desmintiendo la acusación y asegurando que la creación era una confección original para el certamen.

Dudamel y Sicilia: ¿paz en las redes?

A pesar de las diferencias y los "momentos de tensión" confesados por Amanda, la ex Miss Venezuela subraya la importancia de la comunicación para superar los conflictos.

Estas revelaciones llegan como un bálsamo para los seguidores que temían una ruptura total entre la figura de la reina y la directiva de la organización.

