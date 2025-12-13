Los besos más virales de la farándula: famosas que rompieron estigmas con su show

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto, que a lo largo de la historia de la cultura pop, las celebridades femeninas suelen utilizar el escenario y las alfombras rojas como plataformas para hacer declaraciones audaces, generar controversia y, a veces, simplemente expresar un afecto espontáneo.

En este sentido, los besos entre mujeres famosas en público son, a menudo, instantes calculados que quedan grabados en la memoria colectiva.

Y algunos de esos besos han sido tan icónicos que en su momento lograron paralizar el mundo, aunque algunos de ellos fueron planificados para el espectáculo y simplemente nacieron de la euforia del momento.

Famosas que se excedieron delante de las personas

El beso más referenciado y, posiblemente, el más calculado de la historia del pop ocurrió en los MTV Video Music Awards (VMA) de 2003. Cuando Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera, protagonizaron un performance inolvidable de "Like a Virgin" y "Hollywood".

El clímax llegó cuando Madonna besó primero a Britney Spears y luego a Christina Aguilera, esta controversia aseguró un pico de audiencia y relevancia histórica.

Por otra parte, algunos besos simplemente nacen de la celebración y el humor, buscando humanizar a las estrellas y demostrar complicidad.

Entre ellos se encuentran Sandra Bullock y Scarlett Johansson (MTV Movie Awards 2010), cuando en un momento de espontaneidad juguetona, Bullock besó a Johansson en el escenario. El gesto fue visto como una broma sobre su conexión a través de Ryan Reynolds, desatando risas y titulares.

Sandra Bullock y Meryl Streep (Critics' Choice Awards 2010): Ambas actrices compartieron un beso breve para celebrar su mutua nominación.

Gloria Trevi y Alejandra Guzmán (Gira Versus 2017): El beso entre las dos divas mexicanas fue un poderoso símbolo de reconciliación y unificación de fuerzas sobre el escenario, inyectando una dosis extra de show a su exitosa gira conjunta.

Rosalía y Tokischa (Eventos de 2021): Ambas artistas, conocidas por impulsar fronteras en la música urbana, compartieron un beso viral que enfatizó su estrecha amistad, su colaboración musical y su rechazo a las convenciones sociales.

Estos momentos, ya sean por la intención de shockear, la celebración genuina o el arte, demuestran el poder de los gestos públicos de afecto o provocación en la esfera de la fama, lo que siempre suele dejar una marca indeleble en la historia del espectáculo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube