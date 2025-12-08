En video: Shakira vive momento incómodo con una fanática en pleno show

Suscríbete a nuestros canales

La reciente presentación de la cantante colombiana, Shakira, en el Estadio Centenario de Montevideo, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, tuvo un momento de alta tensión que se ha vuelto viral.

A través de las redes sociales, se pudo ver un video dónde se muestra que la superestrella fue víctima de la efusividad de una fan, quien protagonizó un incidente inesperado mientras la cantante interpretaba uno de sus temas más populares.

En los audiovisuales compartidos, se puede observar que cuando Shakira interpretaba el tema ‘BZRP Music Sessions, Vol. 53’, la artista se acercó a la multitud en el borde del escenario para establecer contacto directo con sus seguidores.

Sin embargo, en medio de la euforia colectiva, una fanática logró extender su brazo y jaló un mechón de cabello de la cantante con una fuerza perceptible. El tirón hizo que la cabeza de la barranquillera se inclinara bruscamente hacia atrás.

En un acto de control escénico, la cantante no interrumpió la canción ni hizo un llamado de atención, sino que solo retomó la interpretación de inmediato con una leve y discreta sonrisa que pareció disculpar el exceso de entusiasmo de la fan.

