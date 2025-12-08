La batalla Christian Nodal demanda a Cazzu por manutención de su hija y acuerdos de custodia

Suscríbete a nuestros canales

La tensión legal entre Christian Nodal y Cazzu escaló a los tribunales. Según documentos revelados, Nodal demandó a su ex pareja y madre de su hija, Inti, en un juzgado familiar de Jalisco. En la demanda, el cantante afirma haber aportado más de 12 millones de pesos (aproximadamente 700,000 dólares) para la manutención de su hija en un lapso de 13 meses, lo que contradice declaraciones públicas previas de Cazzu, quien había considerado insuficiente el apoyo económico. Nodal detalla que los pagos se realizaron en efectivo y a través de terceros, siguiendo una instrucción expresa de Cazzu para recibirlos así en Argentina. Además de aclarar el aspecto financiero, la querella busca que el artista pueda convivir con su hija y participar en las decisiones sobre su desarrollo.

El conflicto tiene una segunda arista crucial: la capacidad de Inti para viajar. Nodal señala en su demanda que es Cazzu quien se ha negado a expedir el pasaporte mexicano de la niña y a tramitar una visa para Estados Unidos, donde él reside. El cantante alega que su ex pareja ha condicionado estos permisos a un aumento en la manutención, lo que podría configurarse como coerción. Mientras el caso avanza en lo legal, ha generado un amplio debate público. Inspirada en esta situación, se promueve una iniciativa ciudadana conocida como "Ley Cazzu", que busca regular los permisos de viaje para hijos de padres separados. La propia Cazzu reaccionó al escándalo mediático, criticando a quienes opinan sin conocer los detalles y lamentando el impacto en su carrera, aunque sin referirse directamente a la demanda.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube