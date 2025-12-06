Ninel Conde necesita un reajuste: conoce sus próximo procedimientos estéticos

Suscríbete a nuestros canales

La estrella mexicana Ninel Conde, conocida popularmente como el "Bombón Asesino", generó revuelo luego de confesar sus planes de pasar nuevamente por el quirófano, durante una entrevista, la artista confesó que se someterá a dos nuevos procedimientos estéticos con el objetivo de realizar un "reajuste" en su silueta y un notorio cambio en su busto.

A través de las redes sociales, la famosa que suele defender abiertamente su uso de la cirugía plástica, aseguró que su próxima visita al especialista obedece tanto a cuestiones estéticas como de "mantenimiento" personal.

El primer y más confirmado procedimiento es el reajuste de sus prótesis mamarias. La cantante aclaró que el objetivo principal no es aumentar el tamaño, sino modificar su posición. "Me toca hacerme un retoquito de salud, pero vamos a aprovecharnos para dejarlas más levantadas, que estén más a la moda. Que no sean tan humildes", bromeó la artista, indicando que busca un resultado final más "altivo" y estilizado.

El segundo procedimiento es el que ha generado mayor controversia, debido a que Ninel Conde expresó su interés en una remodelación costal para afinar su cintura y lograr una silueta extrema conocida como "cintura tipo avispa".

Aunque la confirmación de este segundo paso fue menos firme y dada entre risas, la actriz describió la técnica como un procedimiento de moda en redes sociales que busca curvar las costillas hacia adentro mediante una especie de "raspada" o modificación ósea.

El anuncio de estas futuras intervenciones se da poco después de que Ninel Conde sorprendiera al público con un radical cambio de color de ojos a un tono verde olivo mediante la queratopigmentación (tatuaje corneal).

Al ser cuestionada sobre su historial quirúrgico, Ninel Conde se mostró transparente, declarando con humor que se hace "todas" las cirugías que la prensa le atribuye y "las que sean necesarias, para las que me alcance".

