El peso de la fama en Alicia Machado: celebra una vida llena de polémicas tras coronarse como Miss Universo 1996

La vida de la exreina de belleza venezolana, Alicia Machado, quien celebra sus 49 años este 6 de diciembre de 2025, se mantiene como un torrente incesante de éxitos, tragedias y controversias.

Desde su coronación como Miss Universo 1996, la venezolana forjó una carrera tan brillante como polémica, además de siempre demostrar una personalidad fuerte que no teme al conflicto ni al escrutinio público.

Las polémicas en la vida de Alicia Machado

La polémica más determinante de su carrera se produjo al inicio de su reinado como Miss Universo (1996), un título que le costó un alto precio personal y psicológico, debido a que luego de ganar el certamen, Alicia Machado experimentó un notorio aumento de peso.

Esto desató una humillante campaña de acoso por parte del entonces dueño del concurso, el empresario Donald Trump, en uno de los episodios más recordados y vergonzosos, el ahora presidente de los Estados Unidos, la obligó a realizar ejercicios frente a decenas de reporteros y fotógrafos en un gimnasio de Nueva York.

Además, la venezolana fue la primera Miss Universo en posar desnuda para la revista Playboy (en su edición mexicana), una decisión que reafirmó su postura de dominar el escándalo a su conveniencia y romper tabúes.

En 2006, durante su participación en el reality español La Granja, Alicia Machado protagonizó un polémico incidente al mantener relaciones sexuales con otro concursante, el presentador Fernando Acaso, frente a las cámaras. Cabe destacar, que en ese momento, ella era novia del beisbolista venezolano Bob Abreu, relación que terminó tras la difusión de las imágenes.

Cabe recordar, que la presentadora de televisión, no ha estado exenta de la controversia en la era digital, debido a que en el año 2010, pidió oraciones por "las dos Chinas" cuando se refería a las dos Coreas (Norte y Sur). También criticó al "brasileño" Cristiano Ronaldo, que en realidad es portugués. Estos errores la hicieron objeto de burla y la llevaron a cerrar temporalmente sus redes sociales.

A pesar de todos los escándalos y dificultades, Alicia Machado se mantiene activa en el medio artístico, y asume sus errores con mucho orgullo como una muestra del ser humano que es.

