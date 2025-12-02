Daniela Bascopé no la ha tenido fácil: la enfermedad que casi acaba con su vida y el paso a la maternidad

Suscríbete a nuestros canales

La conversación entre Daniela Bascopé y Viviana Gibelli se transformó en una confesión profunda sobre los múltiples “renacimientos” que han marcado la vida de la actriz venezolana, Daniela habló de las etapas más duras y luminosas de su vida: su lucha contra el cáncer, los cambios que le dejó la maternidad, los desafíos de emigrar a distintos países y el cierre de una relación de más de una década.

Renacer tras el diagnóstico: empezar desde el miedo

Daniela confesó que el impacto del diagnóstico de cáncer aún vive en ella, aunque lo haya convertido en una fuerza transformadora. Reveló que no recibió la noticia en un consultorio, sino luego de estar en terapia intensiva y admitió que cada entrevista la obliga a revivir ese capítulo, como si conectara con una versión suya que ya no reconoce.

La actriz explicó que el “reencuadre” fue una de sus herramientas más poderosas: cambiar el significado de la enfermedad evitó que su experiencia quedara marcada por el miedo a la muerte. Aunque enfrentó dolor físico, emocional y espiritual, decidió otorgarle a la enfermedad un rol de maestra. Con el tiempo entendió que no todo se controla y que en momentos como ese es necesario entregar parte del peso a Dios, aceptar que no se puede con todo y dejar de culparse.

Migrar, perder y encontrarse: una Daniela para cada país

Durante la entrevista, Daniela reflexionó sobre cómo su identidad se ha moldeado según a dónde se haya mudado, Venezuela representó el origen: su carrera, su formación, sus amigos y la versión más luminosa de su juventud. México le ofreció una confrontación energética intensa, pero también oportunidades profesionales, disciplina y la posibilidad de reinventarse desde cero. Y Estados Unidos, especialmente Miami, le dio un territorio donde no siente que invade nada: “tierra de nadie y de todos”, un espacio donde su energía encaja sin resistencia.

Reconoció que cada país le exigió soltar algo, adaptarse a nuevas culturas y entender que integrarse no significa renunciar a su esencia. También admitió que Venezuela se quedó en ella en tres versiones: la de los recuerdos felices, la del dolor del exilio familiar y la de la esperanza de un país que sueña con reconciliarse.

Ser madre: la vida donde ella dejó de ser el centro

La maternidad abrió en Daniela una nueva dimensión emocional. Antes de tener a su hijo Santiago, confiesa que estaba enfocada en sí misma y sus proyectos; después, entendió que llevaba en brazos a un ser cuya vida dependía de ella. Esa toma de conciencia la obligó a reorganizar prioridades, a equilibrar su bienestar físico y mental con las necesidades del niño.

La actriz reconoció que el posparto fue un choque inesperado, lleno de cambios hormonales, cansancio extremo y un reajuste emocional que nadie le advirtió. Sin embargo, Santiago también despertó su creatividad, su ternura y una nueva manera de relacionarse con la vida.

Cerrar ciclos y aceptar los duelos: la separación como otra vida que termina

Daniela también habló de su separación de Iván Tamayo, un proceso que describió como un duelo con muchas capas, tras doce años juntos. La actriz contó que el primer año fue acompañado por terapia psicológica, un apoyo indispensable para enfrentar no solo la ruptura, sino la nueva dinámica como madre separada.

Entre mudanzas, decisiones importantes y cambios de país, Daniela enfrentó ese cierre con la responsabilidad añadida de proteger el bienestar emocional de su hijo. También destacó el papel fundamental de su familia, que ha sido un soporte en cada una de sus crisis, desde la enfermedad hasta la separación.

