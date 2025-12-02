Teatro

El Teatro Teresa Carreño anuncia nuevas funciones de "El Cascanueces": conoce los detalles

Las presentaciones se llevarán a cabo del 17 al 22 de diciembre

Por Danyelis Pereira
Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 11:00 pm

Debido a la alta demanda, el Teatro Teresa Carreño ha programado funciones adicionales del ballet "El Cascanueces" en la Sala Ríos Reyna. El clásico navideño contará con presentaciones desde el miércoles 17 hasta el lunes 22 de diciembre.

La programación completa es la siguiente:

  • Miércoles 17: 11:00 a.m. y 5:00 p.m. (entradas con 50% de descuento solo este día)

  • Jueves 18: 11:00 a.m. y 5:00 p.m.

  • Viernes 19: 11:00 a.m. y 5:00 p.m.

  • Sábado 20: 11:00 a.m. y 5:00 p.m.

  • Domingo 21: 11:00 a.m. y 5:00 p.m.

  • Lunes 22: 4:00 p.m.

Información para la adquisición de entradas

Las entradas están disponibles a través de dos canales principales: en la plataforma maketicket.ve y en el propio teatro, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Es importante destacar que la entrada es obligatoria para niños a partir de los 4 años. Esta política permite garantizar una experiencia adecuada para todos los asistentes.

Una tradición navideña consolidada

"El Cascanueces" se ha establecido como una tradición cultural durante la temporada navideña en Venezuela. Su regreso anual al Teatro Teresa Carreño representa una oportunidad para que familias completas disfruten de un espectáculo que combina música clásica, danza y narrativa fantástica.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
belleza
Estados Unidos
Lunes 01 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América