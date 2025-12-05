Miss Venezuela

Camino a Somos Tú y Yo se presenta en el Miss Venezuela 2025

Los ganadores del reality y parte del elenco original de la novela se unen en una presentación llena de nostalgia 

Por Danyelis Pereira
Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 09:50 pm

En medio de la gala del Miss Venezuela 2025, celebrada en el Centro Comercial Líder de Caracas, la velada ofreció un nostálgico y emotivo espectáculo protagonizado por los ganadores del reality Camino a Somos Tú y Yo. El grupo, que formaba parte del entretenimiento oficial del certamen, revivió la magia de la popular telenovela interpretando sus temas originales. Con la participación especial de miembros del elenco original, deleitaron al público con clásicos como "El es arán" y "Que pasó", creando un puente generacional y un momento de pura celebración.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
belleza
Jueves 04 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América