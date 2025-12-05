Camino a Somos Tú y Yo se presenta en el Miss Venezuela 2025

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la gala del Miss Venezuela 2025, celebrada en el Centro Comercial Líder de Caracas, la velada ofreció un nostálgico y emotivo espectáculo protagonizado por los ganadores del reality Camino a Somos Tú y Yo. El grupo, que formaba parte del entretenimiento oficial del certamen, revivió la magia de la popular telenovela interpretando sus temas originales. Con la participación especial de miembros del elenco original, deleitaron al público con clásicos como "El es arán" y "Que pasó", creando un puente generacional y un momento de pura celebración.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube