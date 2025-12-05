Miss Venezuela 2025: inicia el certamen y aquí está el minuto a minuto

Suscríbete a nuestros canales

El telón del certamen más importante del país se alzó, y se dio inicio a la esperada noche de coronación para conocer a la próxima Miss Venezuela 2025, las candidatas se presentaron ante el público en un vibrante opening, marcando el inicio de una velada llena de glamour, música y emoción.

Millones de espectadores dentro y fuera del país sintonizan Venevisión y la plataforma de YouTube para presenciar el momento cumbre de la Temporada de la Belleza.

Maite Delgado fue la encargada de abrir el show con el homenaje que se le rinde por su 20 edición como animadora del Miss Venezuela.

El evento sigue empañado por el audio

Justo en el momento de la presentación individual de las candidatas, el público reportó de forma masiva que el audio en la transmisión por televisión y YouTube se escuchó extremadamente bajo.

Por ese motivo, el nombre y el estado de algunas participantes no se pudo escuchar de manera fluida y correcta. Este problema técnico ya ha generado una ola de quejas instantáneas en redes sociales, donde los usuarios manifestaron su frustración al no poder escuchar con claridad la importante presentación de las participantes en un momento crucial del certamen.

Además, cabe destacar que antes que las candidatas se fueran del escenario, el público empezó a gritar: Clara, Clara, la representante del estado Miranda.

Las más aplaudidas durante su autopresentación fueron Miranda, Mérida y Yaracuy.

Eligen a las 12 semifinalistas

El jurado calificador y la Organización Miss Venezuela acaban de revelar a las doce candidatas que continúan en la carrera por la corona.

Miss Sucre Miss Delta Amacuro Miss Barinas Miss Táchira Miss Portuguesa Miss Bolívar Miss Dependencias Federales Miss Monagas Miss Yaracuy Miss Miranda Miss Mérida Miss Amazonas

Estas doce candidatas ahora se preparan para el desfile en traje de baño, una de las pasarelas más esperadas de la noche.

Desfile en Traje de baño

El momento más esperado por muchos, las 12 semifinalistas del Miss Venezuela 2025 desfilaron en traje de baño dónde mostraron su figura y proyección escénica, buscando asegurar su lugar en el certamen.

Ahora Sucre, Delta Amacuro, Barinas, Táchira, Portuguesa, Bolívar, Dependencias Federales, Monagas, Yaracuy, Miranda, Mérida, y Amazonas se preparan para la pasarela en traje de gala.

Dejando atrás el desfile en traje de baño, esta etapa permite a las candidatas demostrar su porte, elegancia y sofisticación. Los diseños de alta costura venezolana son el centro de atención, con pedrería, brillos y siluetas que buscan impresionar al jurado.

