Venezuela tiene nueva reina y la familia Goetz una segunda corona: así fue la reacción de los padres de Clara Vegas por su triunfo

La coronación de Clara Vegas Goetz como Miss Venezuela 2025 no solo estremeció al público, sino que también encendió una avalancha de emociones dentro de su propia familia, que vive una segunda corona como un déjà vu glorioso.

En exclusiva para Mily Fans TV, los padres de la nueva reina contaron cómo se sintió vivir, en carne propia, uno de los momentos más intensos de sus vidas.

“Sabía que iba a representar al país en grande porque es lo que ha querido siempre" declaró el padre desbordado de orgullo

Aclaró que aunque para él todo esto le ocasiona estrés está muy feliz y que pese a que todas estaban muy bellas el trabajo excepcional de Clara la llevó al triunfo.

La madre, entre susto y felicidad: “Yo pensé que me iba a desmayar”

Su madre y además exreina Andreína Goetz, aún con emoción, confesó que no se lo esperaba, que el triunfo de su hija la tomó por sorpresa, aunque en el fondo siempre lo sintió posible.

“Fue lo máximo. El corazón lo tenía en la garganta… pensé que me iba a desmayar yo, y que se iba a desmayar ella también”, contó visiblemente conmovida.

Aseguró que detrás del brillo hay meses de sacrificios:

“Clara trabajó día y noche para esto. No dormía, no descansaba. Y el equipo que la apoyó fue extraordinario. Yo solo aporté un pedacito, pero ellos la prepararon para brillar como brilló”.

Puerto Rico, un destino que toca fibras familiares

Los padres también celebraron con entusiasmo que el próximo Miss Universo se realice en Puerto Rico, un país que tiene un significado íntimo para la familia Goetz.

“Estamos felices porque una de nuestras hijas vive allá. Puerto Rico es muy especial para nosotros y ahora Clara irá precisamente a competir allí. Es como si la vida nos estuviera regalando una señal más”, expresaron con evidente emoción.

Entre orgullo, lágrimas y una fuerte sensación de destino cumplido, la familia Goetz vuelve a coronarse, esta vez con Clara como protagonista de una historia que apenas comienza y que, según sus padres, promete llevar a Venezuela muy lejos.

