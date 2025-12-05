Clara Vegas, la reina de las redes, no dejó para nadie

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Clara Vegas cala a la perfección en el dicho que reza "Hijo de gato, caza ratón", porque la tercera hija de Miss Venezuela 1990, Andreína Goetz Blohm, también se alzó con la corona de la mujer más bella del país.

Clara Vegas no dejó para nadie

Poseedora de una presencia cautivadora y un impactante dominio escénico, Miss Miranda 2025 arrasó en todas sus salidas. Tanta era la bulla que contrastaba con la reacción que generaban las demás participantes.

Para la gente, la rubia ojiazul era la reina indiscutible. Apenas se ponía en posición para desfilar, la sala de Eventos del Centro Comercial Líder se venía abajo en gritos y aplausos, era como una coreografía: ella marcaba la pauta, y desde las gradas le respondían con vítores.

Disciplina y trabajo

La egresada en Artes Escénicas en un conservatorio del Reino Unido no tiene experiencia en modelaje, pero en cuatro meses logró todo lo necesario para seguir por un camino similar al de su madre, perdió peso, cambió su look, perfeccionó su español y mejoró la pasarela, uno de los aspectos que más le cuestionaban en redes sociales.

Este 4 de diciembre, como una actriz que sale a escena a representar su mejor papel, la caraqueña de 23 años sorteó los desfiles de traje de baño y gala, pero tuvo problemas para desarrollar su respuesta final, incluso se confundió y dijo "inspiranza" en vez de inspiración.

El cierre lo hizo en inglés, pero no tradujo, y a los asistentes se le dificultó comprender su mensaje. Sin embargo, este inconveniente no le impidió convertirse en la representante de Venezuela en Puerto Rico para el próximo Miss Universo.

Reina de TikTok

Luego de ser coronada se dio una imagen impactante: sus compañeras corrieron a besarla y abrazarla como muestra de alegría por su triunfo, ese que estuvo cantado desde que comenzó a crear contenido y se convirtió en "Shorty", la chica influencer que quería cumplir el sueño de ser Miss Venezuela. Todos sus post en IG y videos en TikTok se viralizan porque su gracia y espontaneidad no pasan desaparecidas.

Quizá estaba en su destino o lo manifestó, pero ahora, al lado de su fotografía de niña con la banda y corona de su madre, se suma la de ella como nueva soberana nacional.

