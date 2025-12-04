Miss Venezuela 2025: usuarios se quejan por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

La transmisión en vivo de la noche final del Miss Venezuela 2025 a través de su canal oficial de YouTube, se ha visto empañada por algunos problemas técnicos en el audio, lo que genera entre los espectadores una ola de quejas.

Desde el inicio del streaming, cientos de usuarios han inundado las redes sociales y el chat en vivo de YouTube reportando que el audio es inestable, intermitente y de muy baja calidad. Muchos han señalado que las voces se escuchan distorsionadas y con mucho eco, afectando significativamente la experiencia de seguir el evento.

La audiencia, que depende de esta plataforma para ver el certamen, exige una pronta solución técnica al equipo de producción. Los comentarios se centran en la frustración de no poder disfrutar con claridad el evento final.

