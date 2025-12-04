Por culpa de un video de Daddy Yankee a una familia colombiana la busca la policía

Suscríbete a nuestros canales

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ha iniciado una búsqueda para identificar y ubicar a los ocupantes de un apartamento en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, quienes fueron captados en video quemando pólvora durante la alborada. El hecho no fue reportado inicialmente por vecinos, sino que salió a la luz pública a través de una publicación realizada por el cantante Daddy Yankee, la cual se viralizó rápidamente en internet.

En la grabación, que el artista compartió con sus millones de seguidores, se puede apreciar claramente a una persona en el balcón de un apartamento disparando "toda suerte de artefactos de pólvora". Tras la amplia difusión del material, la Policía confirmó que ya verifica el video y ha emprendido la búsqueda de los responsables.

La respuesta legal: comparendos y multas

Frente a lo que muchos podrían considerar solo una travesura, las autoridades tienen un marco legal claro. Este comportamiento está tipificado en el Código Nacional de Policía y Convivencia como una falta que atenta contra la seguridad y la convivencia ciudadana. Por ello, los implicados no enfrentan una simple advertencia, sino la imposición de un comparendo.

Lo que intento ser un video sencillo observando la pirotecnia ha terminando en una investigación policial que recuerda a los usuarios los peligros de esto.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube