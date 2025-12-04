Caso Matthew Perry: esta es la condena que recibió el médico acusado de suministrarle ketamina

Suscríbete a nuestros canales

El doctor Salvador Plasencia fue sentenciado este miércoles 3 de diciembre a 30 meses de prisión federal por suministrar ilegalmente ketamina a Matthew Perry en las semanas previas a la muerte del actor. La sentencia, dictada por un tribunal federal de Los Ángeles, también incluye dos años de libertad supervisada y una multa de 5.600 dólares. Plasencia, de 44 años y conocido como "Dr. P.", se entregó a las autoridades inmediatamente después de la audiencia para comenzar a cumplir su condena.

Esta condena marca un hito, pues se trata de la primera sentencia que se dicta entre los cinco acusados por el fallecimiento de Perry. Plasencia se había declarado culpable el pasado 23 de julio de cuatro cargos de distribución de ketamina y posteriormente entregó su licencia médica para ejercer en California.

La desgarradora acusación de la familia Perry

La sentencia llega tras una emotiva carta dirigida al juez por los padres del actor, Suzanne Perry y Keith Morrison. En ella, la familia describe a Plasencia como "el más culpable de todos" y lo califica de "chacal". Los padres acusaron al médico de aprovecharse cínicamente de la adicción y vulnerabilidad de su hijo, rompiendo su juramento hipocrático.

La carta revela detalles crudos de la investigación, incluyendo mensajes de texto en los que Plasencia y otro médico se burlaban de Perry. "Me pregunto cuánto pagará este imbécil. Averigüémoslo", escribió Plasencia, según consta en los documentos judiciales. La familia subraya que el médico no solo vendía la droga a precios exorbitantes —cobrando más de 2.700 dólares por un vial que costaba 12—, sino que también enseñó al actor y a su asistente a autoinyectársela.

La red y las próximas sentencias

Plasencia es solo una pieza de una red clandestina de distribución de ketamina en Hollywood, según la investigación federal. Los otros cuatro acusados, todos los cuales también se han declarado culpables.

Jasveen Sangha : Apodada la "Reina de la Ketamina" , se enfrenta a la pena potencial más larga, de hasta 65 años de prisión. Su sentencia está programada para el 10 de diciembre.

Erik Fleming : Un hombre que ayudaba a Sangha y enfrenta posibles 25 años de prisión. Su sentencia se espera para enero de 2026.

Kenneth Iwamasa : Asistente personal de Perry, quien lo encontró sin vida. Podría recibir 15 años de prisión.

Mark Chávez: Otro médico que cooperó con Plasencia y enfrenta hasta 10 años de cárcel.

La investigación determinó que Perry, quien usaba ketamina legalmente como tratamiento para la depresión, buscó cantidades mayores fuera del canal médico, lo que lo llevó a contactar con esta red. El 28 de octubre de 2023, fue hallado muerto en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. La autopsia concluyó que su deceso se debió a los "efectos agudos de la ketamina".

El legado de una lucha

La muerte de Matthew Perry puso un trágico punto final a una batalla contra la adicción que el actor había librado públicamente durante décadas y que documentó con brutal honestidad en sus memorias, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing". En ellas, Perry narró cómo su adicción lo acompañó incluso durante el éxito mundial de Friends, y expresó su deseo de que su historia ayudara a otros que luchan contra la misma enfermedad.

La sentencia de Salvador Plasencia cierra el primer capítulo judicial de este caso, pero la justicia aún debe decidir el destino de los otros cuatro implicados.

