La “reina de la ketamina” se entrega a la justicia: el oscuro vínculo con Matthew Perry

Jasveen Sangha, la mujer conocida entre clientes de élite como la “reina de la Ketamina”, acordó declarar su culpabilidad ante la justicia federal. Con este movimiento, cierra su capítulo como acusada en la muerte de Matthew Perry y evita un juicio programado para septiembre, convirtiéndose en la última de cinco implicados en aceptar responsabilidad.

Su abogado resumió la situación en pocas palabras: “Está tomando responsabilidad por lo que hizo”. Pero la declaración de culpabilidad es solo el inicio de lo que podría ser una larga batalla legal, con penas que podrían llegar a varias décadas de prisión.

Entre fiestas, lujo y drogas

Sangha construyó una imagen glamurosa en redes sociales: viajes, encuentros con celebridades y una vida llena de ostentación. Sin embargo, detrás de ese escaparate se escondía una actividad ilícita que la llevó a vender ketamina a clientes de alto perfil, incluyendo a figuras cercanas a Matthew Perry.

La fiscalía reveló que Perry, quien recibía ketamina de manera legal para tratar su depresión, buscaba más dosis de las que su médico podía suministrarle. Fue a través de intermediarios que llegó a Sangha, adquiriendo grandes cantidades de la droga días antes de su muerte.

La red que lo llevó todo al límite

La investigación federal involucró también a otros cuatro acusados, quienes ya habían admitido su responsabilidad y colaboraron con las autoridades. Sangha y el Dr. Salvador Plasencia eran los principales objetivos, mientras que intermediarios como Erik Fleming y Kenneth Iwamasa aportaron información clave sobre la cadena de suministro de la droga.

El allanamiento a la residencia de Sangha en North Hollywood reveló grandes cantidades de ketamina y metanfetaminas, consolidando la versión de que su operación no era casual, sino un negocio clandestino bien estructurado.

Tragedia detrás del estrellato

Matthew Perry, eternamente recordado como Chandler Bing, llevaba años lidiando con adicciones. Aunque su uso de ketamina tenía fines terapéuticos, su búsqueda de dosis adicionales fuera del ámbito médico lo conectó con proveedores ilegales, culminando en la fatal sobredosis de octubre de 2023.

Con la aceptación de culpabilidad de Sangha, la justicia avanza en la investigación, mientras se espera que un juez determine la sentencia. El caso revela un cruce inquietante entre el glamour de Hollywood y el peligro de la vida clandestina de las drogas.

