Venezuela brilla en el Miss Grand USA 2025: dos representantes alcanzan la gloria

El 18 de agosto de 2025, el escenario del Rio Showroom en Las Vegas fue testigo de un momento histórico para Venezuela en el certamen Miss Grand USA 2025. Ivana García, representante de Ohio, se coronó como la nueva Miss Grand USA, mientras que Andrea Núñez, quien representó a la región East Coast, se alzó con el título de primera finalista.

Ivana García: de Ohio al mundo

Ivana García, de 23 años, es una modelo y filántropa nacida en Venezuela. Desde su llegada a Estados Unidos, ha destacado por su compromiso social y su pasión por causas como la educación y el empoderamiento femenino. Su victoria en el certamen la posiciona como una de las representantes más prometedoras para el Miss Grand International 2025, que se celebrará en Bangkok, Tailandia, el próximo 18 de octubre.

Andrea Núñez: una promesa en ascenso

Andrea Núñez, nacida en Venezuela y radicada en la región East Coast de EE. UU., también dejó una huella imborrable en el certamen. Su elegancia, inteligencia y compromiso social le valieron el reconocimiento como primera finalista. Además, fue galardonada con el premio a la "Miss Fotogénica", destacándose entre las 31 participantes de todo el país.

Venezuela en el Miss Grand International 2025

Gracias a los logros de Ivana García y Andrea Núñez, Venezuela contará con dos representantes en el Miss Grand International 2025. Este hecho subraya la calidad y el talento de las venezolanas en el mundo de los certámenes de belleza, consolidando su presencia en el escenario internacional.

Con la coronación de Ivana García y el reconocimiento de Andrea Núñez, Venezuela reafirma su posición como una potencia en el ámbito de los certámenes de belleza. Ambas candidatas se preparan para representar a su país con orgullo y dedicación en el Miss Grand International 2025, donde buscarán dejar en alto el nombre de Venezuela.

