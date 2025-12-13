Reconocido actor de "La Mascara" es hallado muerto en su apartamento: esto reveló la policía

Suscríbete a nuestros canales

La industria cinematográfica se viste de luto tras la triste noticia de la muerte del reconocido actor que aterrorizó a la gran pantalla con sus recordados papeles de criminal y chico malo en los años 90.

Peter Greene, quien se hizo famoso por dar vida al sádico Zed en la cinta de culto Pulp Fiction y al malvado Dorian Tyrell en La Máscara, fue encontrado sin vida en su apartamento de Nueva York a la edad de 60 años.

La noticia fue confirmada por su antiguo representante al diario New York Post, causando conmoción entre sus seguidores y la comunidad artística.

¿Qué sucedió con el actor?

El cuerpo de Greene fue hallado el pasado viernes inconsciente en su residencia y fue declarado muerto en el mismo lugar, según los informes policiales.

Gregg Edwards, quien fue su representante por más de una década, confirmó el deceso al medio estadounidense. Edwards no ocultó su dolor, describiendo al fallecido como "uno de los grandes actores de nuestra generación" con un "corazón enorme", y aseguró que lo extrañará profundamente.

Aunque la Policía no sospecha que haya habido nada extraño en su deceso, el forense será quien determine la causa oficial de la muerte.

La cima del éxito con los "malos"

Nacido en Montclair, Nueva Jersey, en 1965, Peter Greene comenzó su carrera a los 25 años en el teatro neoyorquino, pero fue el cine el que lo catapultó a la fama, especialmente durante los dorados años noventa.

Se sentía muy cómodo interpretando a los villanos, criminales y policías corruptos. Su lista de éxitos incluye ser el sádico guardia de seguridad Zed en Pulp Fiction, el mafioso dueño de club y antagonista de Jim Carrey en La Máscara, y su participación en la multipremiada Sospechosos habituales.

En total, su carrera abarcó más de 40 películas y series, trabajando con directores de peso como Oliver Stone y Guy Ritchie.

Una vida marcada por los excesos

A pesar de su éxito en la pantalla, Peter Greene tuvo que enfrentar serios problemas personales. Su representante confesó que el actor "tuvo que luchar contra sus demonios, pero los venció".

La vida de Greene fue turbulenta desde joven, escapando de casa a los 15 años y lidiando con las calles de Nueva York, donde cayó en el consumo de drogas. En las últimas décadas, se mantuvo activo en proyectos independientes y pequeños roles en televisión.

Proyectos pendientes y un gran corazón

El fallecimiento de Greene se da en un momento clave, ya que estaba a punto de iniciar la producción de un thriller independiente llamado Mascots junto a la estrella Mickey Rourke.

Además, tenía otros proyectos en agenda para 2026, incluyendo otra cinta con Eric Roberts, Clika, y un documental sobre la USAID, un tema que le apasionaba profundamente.

Su representante lo recordó como un hombre con un gran corazón, evidenciando que detrás del duro villano de cine había un ser humano complejo y apasionado.

