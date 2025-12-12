¿Clara Vegas dice sí al bisturí? La miss revela qué retoques estéticos se hará

Suscríbete a nuestros canales

Clara Vegas optó por su red social favorita, TikTok, para abordar un tema del que había estado hablando en entrevistas. Con una franqueza poco común para una reina en ejercicio, inició el video diciendo: “Hablemos de Clara Vegas operándose”. Dejó claro desde el principio que la decisión final es suya: “Es mi cuerpo y es mi decisión”. Entre los planes confirmados, mencionó que cree que le pondrán brackets y reveló un deseo de larga data: “El pecho que toda la vida me quería operar, el busto”. Sin embargo, fue igualmente enfática en trazar una línea: “Mi nariz no me la voy a tocar, no se preocupen”, sentenció.

Entre el “No” de la familia y la crítica en redes

La propia reina admitió que “la mayoría de mi familia está en contra de que yo me toque nada”. Al mismo tiempo, reconoció la presión constante que recibe por su apariencia a través de comentarios en redes sociales. Mencionó que mucha gente le dice que debe operarse el perfil de su nariz, e incluso hay quienes le exigen que “me tengo que cambiar por completo, que me tengo que operar todo, todo, todo”. Este contraste entre la oposición familiar y las críticas públicas pinta el difícil panorama que enfrentan las figuras públicas respecto a sus elecciones estéticas.

Un perfil griego como sello de identidad

Frente a las presiones, Clara Vegas mostró una postura firme y una clara conciencia de su propia imagen. Defendió su nariz, a la que describe con un “perfil distinto, griego”, argumentando que es algo especial para ella. “Creo que cambiarme la nariz significaría cambiarme la cara entera”, reflexionó. Esta decisión se basa en comentarios positivos que ha recibido, donde le recalcan que posee “una belleza única, algo que no se ve tanto hoy en día”. Su objetivo, reiteró, no es una transformación radical: “Yo quiero mantener mi esencia”.

Transparencia total

Uno de los aspectos más destacados de su mensaje fue la promesa de una transparencia absoluta. Clara Vegas se comprometió a convertir a su audiencia en testigos de cada paso. “Yo les iré contando todo, todo, todo… Me encanta mantenerlos al tanto de, literal, cada paso de un proceso”, aseguró. Esta estrategia de comunicación rompe con el hermetismo que suele rodear estos temas y busca crear una narrativa de empoderamiento y confianza con su base de seguidores, a quienes invitó a “confíen que estoy en buenas manos”.

