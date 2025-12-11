Eventos gratuitos en Caracas este fin de semana: desde conciertos, gaitazo y la visita de Santa

Para este fin de semana, hay una serie de actividades culturales gratuitas para toda la familia en la ciudad de Caracas.
A través de su cuenta en Instagram, Eventos Caracas difundió la agenda cultural pautada para este fin de semana del 12, 13 y 14 de diciembre.
Eventos gratis en Caracas
De acuerdo con la información proporcionada, hay diferentes actividades gratuitas desde conciertos, gaitazos, incluso Santa visitará a los niños.
En este sentido, la agenda cultura de este fin de semana es la siguiente:
Jueves 11 de diciembre
- El Gaitazo Ucevista: desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la mañana, en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
- Festival La Mejor Hallaca la hace mi Mamá: el jueves y viernes en la plaza El Venezolano de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
- Ciclo de Sonatas: desde las 5 de la tarde en la sala Margot Boulton de Bottome en el CVA de Las Mercedes.
Viernes 12 de diciembre
- Concierto gratis: En el centro comercial Millenium de Los Dos Caminos, estará presentándose Oscarcito a las 5 de la tarde.
- Expo Sadel Navideña: En la plaza Alfedo Sadel de Las Mercedes, los días 12, 13 y 14 de diciembre estarán realizando diferentes actividades como el encendido de la navidad y contará con la visita de Santa.
- Gaitazo en El Hatillo: Se presentarán D'Total Zulianidad, Tatuaje Zuliano y Sentimiento Gaitero desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche en el Paseo El Hatillo.
- Concierto de Navidad: un concierto gratuito con varias agrupaciones y solistas en la Capilla del colegio Cristo Rey de Altamira a las 5:30 de la tarde.
- Las noches del Centro: a las 5 de la tarde en el Centro Histórico de Caracas, diferentes actividades de arte, turismo y cultura, además realizarán la eliminatoria para las Olimpiadas Especiales de Danza.
Sábado 13 de diciembre
- Exponiños en el Espacio: Centro de Convenciones en el Parque Bolívar, La Carlota desde las 9am hasta las 4pm
- Show infantil Star Wars: en el nivel Plaza del centro comercial Líder a las 2:30 de la tarde
- Navidad PDVSA La Estancia: A partir de las 9 de la mañana habrán actividades para toda la familia, incluyendo un concierto que contará con la presentación de varias agrupaciones a las 2:30 de la tarde.
- Mix Cars Caracas: los días sábado y domingo en el centro comercial Galerías Prados del Este, se realizará una exhibición automotriz.
- El Hallazgo de Navidad: un festival que contará con diferentes stands y productos a la venta desde la 1pm hasta las 9 de la noche en la plaza Las Morochas de Altamira.
Domingo 14 de diciembre
- Cine infantil: en el Banco del Libro, en la avenida Del Ávila, en Altamira, proyectarán cortos suizos para niños.
- Galería de Moda: en la Galería de Arte Nacional, con horario corrido habrán exposiciones de trajes elaborados por diseñadores venezolanos inspirados en la arquitectura de Caracas.
- Birthday Class: en la plaza Andrés Bello a las 9:30 de la mañana.
- Running y yoga: a las 9 de la mañana en el Polideportivo Rafael Vidal en Baruta.
Visite nuestra sección de Farándula
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube