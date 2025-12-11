Eventos gratuitos en Caracas este fin de semana: desde conciertos, gaitazo y la visita de Santa

Suscríbete a nuestros canales

Para este fin de semana, hay una serie de actividades culturales gratuitas para toda la familia en la ciudad de Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, Eventos Caracas difundió la agenda cultural pautada para este fin de semana del 12, 13 y 14 de diciembre.

Eventos gratis en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada, hay diferentes actividades gratuitas desde conciertos, gaitazos, incluso Santa visitará a los niños.

En este sentido, la agenda cultura de este fin de semana es la siguiente:

Jueves 11 de diciembre

El Gaitazo Ucevista: desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la mañana, en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Festival La Mejor Hallaca la hace mi Mamá: el jueves y viernes en la plaza El Venezolano de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Ciclo de Sonatas: desde las 5 de la tarde en la sala Margot Boulton de Bottome en el CVA de Las Mercedes.

Viernes 12 de diciembre

Concierto gratis: En el centro comercial Millenium de Los Dos Caminos, estará presentándose Oscarcito a las 5 de la tarde.

Expo Sadel Navideña: En la plaza Alfedo Sadel de Las Mercedes, los días 12, 13 y 14 de diciembre estarán realizando diferentes actividades como el encendido de la navidad y contará con la visita de Santa.

Gaitazo en El Hatillo: Se presentarán D'Total Zulianidad, Tatuaje Zuliano y Sentimiento Gaitero desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche en el Paseo El Hatillo.

Concierto de Navidad: un concierto gratuito con varias agrupaciones y solistas en la Capilla del colegio Cristo Rey de Altamira a las 5:30 de la tarde.

Las noches del Centro: a las 5 de la tarde en el Centro Histórico de Caracas, diferentes actividades de arte, turismo y cultura, además realizarán la eliminatoria para las Olimpiadas Especiales de Danza.

Sábado 13 de diciembre

Exponiños en el Espacio: Centro de Convenciones en el Parque Bolívar, La Carlota desde las 9am hasta las 4pm

Show infantil Star Wars: en el nivel Plaza del centro comercial Líder a las 2:30 de la tarde

Navidad PDVSA La Estancia: A partir de las 9 de la mañana habrán actividades para toda la familia, incluyendo un concierto que contará con la presentación de varias agrupaciones a las 2:30 de la tarde.

Mix Cars Caracas: los días sábado y domingo en el centro comercial Galerías Prados del Este, se realizará una exhibición automotriz.

El Hallazgo de Navidad: un festival que contará con diferentes stands y productos a la venta desde la 1pm hasta las 9 de la noche en la plaza Las Morochas de Altamira.

Domingo 14 de diciembre

Cine infantil: en el Banco del Libro, en la avenida Del Ávila, en Altamira, proyectarán cortos suizos para niños.

Galería de Moda: en la Galería de Arte Nacional, con horario corrido habrán exposiciones de trajes elaborados por diseñadores venezolanos inspirados en la arquitectura de Caracas.

Birthday Class: en la plaza Andrés Bello a las 9:30 de la mañana.

Running y yoga: a las 9 de la mañana en el Polideportivo Rafael Vidal en Baruta.

