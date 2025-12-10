¿Quiénes son las nuevas copresidentas de la Met Gala? Estás reconocidas artista asumen el rol

Suscríbete a nuestros canales

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (The Met) y la revista Vogue desvelaron este miércoles 10 de diciembre los nombres que darán forma a la próxima edición de la Met Gala. En un movimiento que combina leyendas vivas de la música, el cine y el deporte, Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams se unirán a Anna Wintour como co-presidentas del evento benéfico más exclusivo del calendario fashion. La noticia ha generado una expectativa sin precedentes, en gran parte por el regreso de Beyoncé a las escalinatas del Met, donde no se la ha visto desde 2016. Para Kidman, será su tercera vez en este rol de liderazgo, mientras que para la campeona de tenis Venus Williams será su debut como presidenta, siguiendo los pasos de su hermana Serena, quien co-presidió la gala en 2019.

"Costume Art": un tema que celebra el cuerpo vestido

Las presidentas guiarán a los invitados a través de una noche cuyo tema central es "Costume Art" (Arte del Vestuario), el mismo nombre de la exposición de primavera 2026 del Instituto del Traje. Comisariada por Andrew Bolton, esta muestra pionera explorará la relación indivisible entre la ropa y el cuerpo, presentando una conversación entre prendas históricas y contemporáneas con obras de arte de los últimos 5.000 años de la colección del museo. La exposición se organizará en torno a tipos de cuerpo temáticos, desde el "Cuerpo Desnudo" y el "Cuerpo Clásico" hasta otros menos representados tradicionalmente como el "Cuerpo Embarazado" y el "Cuerpo que Envejece". Esta muestra inaugural tendrá un escenario de lujo: las nuevas Galerías Condé M. Nast, un espacio permanente de casi 12,000 pies cuadrados adyacente al Gran Hall del museo.

Un comité de anfitriones repleto de estrellas

Junto al cuarteto principal, se ha revelado un deslumbrante Comité de Anfitriones, presidido por el director creativo de Saint Laurent, Anthony Vaccarello, y la actriz Zoë Kravitz. La lista de miembros confirma la fusión de talento de diferentes esferas e incluye a nombres como la cantante Sabrina Carpenter, la estrella del pop Doja Cat, la actriz Elizabeth Debicki, la miembro de BLACKPINK LISA, la bailarina Misty Copeland y la jugadora de baloncesto A'ja Wilson, entre muchos otros. Se espera que se anuncien más nombres en una fecha posterior.

Una gala con historia y un futuro de alto impacto

La Met Gala 2026 se celebrará, como es tradición, el primer lunes de mayo, el día 4, y servirá como la gran fiesta de apertura de la exposición "Costume Art" al público, que podrá visitarse a partir del 10 de mayo. El evento es la principal recaudación de fondos anual para el Instituto del Traje, financiando sus exposiciones, publicaciones y operaciones. Este año, la exhibición y la gala cuentan con el respaldo de Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos como patrocinadores principales, con apoyo adicional de Saint Laurent y Condé Nast.

