Lista completa: artistas encargados del homenaje en la Basílica de la Virgen de Guadalupe

La conocida a Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, se prepara para rendir el tradicional homenaje a la Virgen de Guadalupe con la conocida y esérada serenata de Las Mañanitas.
Este emotivo evento, que marca la celebración central del 12 de diciembre, contará con la participación de un grupo de estrellas de la música en español. Cabe destacar, que la celebración musical se llevará a cabo en la víspera del Día de la Virgen, que iniciará a la 11:00PM del jueves 11 de diciembre de 2025.
La Basílica extenderá su horario durante toda la noche del 11 y la madrugada del 12 de diciembre para recibir a los peregrinos.
¿Qué artistas le cantarán a la Virgen de Guadalupe?
Según informaron medios mexicanos, informaron que el evento en honor a la Virgen de Guadalupe contará con dos transmisiones principales: Televisa y Tv Azteca. Mismas televisoras que brindarán a su público un evento diferente, es decir, sus presentaciones musicales no serán las mismas.
Por Televisa estarán:
- Carlos Rivera
- Ana Cirré
- Víctor García
- Aída Cuevas
- Daniela Romo
- Alex Fernández
- Lucero Mijares
Mientras que por Tv Azteca destacan:
- Tatiana
- Denisse de Kalafe
- Priscila y su hija Sara Ángel
- Germán Montero
- Nacho Cano y el coro Malinche
- Esmeralda Ugalde
- Carolina Ross
- Viviann Baeza
Este homenaje anual no es solo un espectáculo, sino el reflejo de una profunda tradición que une al pueblo mexicano y a los católicos de todo el continente en una sola voz de agradecimiento y oración.
Visite nuestra sección Farándula
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube