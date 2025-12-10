¿Todo fue mentira? Pamela Anderson por fin revela los detalles de su relación con Liam Neeson

Suscríbete a nuestros canales

Pamela Anderson ha puesto fin a la especulación sobre su relación con Liam Neeson con una claridad poco común. En una entrevista con People, la actriz confirmó que, efectivamente, tuvo un romance con su compañero de reparto, pero que este solo se extendió durante una semana íntima después de finalizar el rodaje. "Si quieres saberlo, Liam y yo tuvimos una relación sentimental durante un tiempo, pero solo después de terminar de rodar", declaró. Anderson fue contundente al definir el estado actual de su vínculo: "Adoro a Liam, pero, sinceramente, somos mejores amigos", asegurando que se apoyan mutuamente y que está convencida de que "siempre estaremos juntos".

La semana íntima

Los detalles que compartió Anderson pintan un cuadro vívido de esos siete días en la casa de Neeson al norte de Nueva York. Fue un período doméstico y sencillo, compartido incluso con asistentes y familiares. Un momento culminante fue una cena en un pequeño restaurante francés, donde Neeson la presentó ante el camarero como "la futura señora Neeson". La actriz rechaza la idea de que fuera un truco publicitario: "Tenemos sentimientos reales".

¿Por qué se separaron?

El fin de la semana romántica marcó también el fin de la relación como pareja. La decisión de separarse fue, según Anderson, pragmática y centrada en el trabajo. "Nos separamos para trabajar en otras películas", explicó. Esta pausa no fue un distanciamiento, sino una reorientación. Neeson, de 73 años, tiene una agenda copada con ocho proyectos próximos, incluyendo Alerta Extinción. Anderson, de 58, también encadena filmes como Rosebush Pruning junto a Kristen Stewart y Place to Be. La actriz valora especialmente el apoyo de Neeson en esta nueva etapa profesional: "Me dice amablemente que está muy orgulloso de mí".

Brevedad versus constancia

La breve relación con Neeson encaja en un patrón de romances intensos y mediáticos en la vida de Anderson, que incluye cinco matrimonios, alguno de ellos tan corto como el de 12 días con Jon Peters.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube