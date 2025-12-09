Un reinado entre sombras y escándalos: La inesperada reacción de Fátima Bosch en plena entrevista para Telemundo

Suscríbete a nuestros canales

Fátima Bosch asistió a una entrevista para el programa "En Casa con Telemundo" con la esperanza de abordar temas sobre su gestión y acciones como Miss Universo, pero, como era de esperarse más alla de sus actos, los escándalos que la rodean han atraído aún más, y es que desde su participación en el certamen la Miss Universo no ha salido de una polémica diferente cada vez.

El ambiente durante la entrevista fue notablemente incómodo, la actitud de la mexicana se notaba bastante tenso entre respuestas defensivas y un ambiente que se iba cargando de electricidad minuto a minuto.

El tema del “privilegio de pasaporte” que encendió las primeras tensiones

La primera pregunta se trató sobre el tema del pasaporte que bien el presidente de la organización, Raúl Rocha, salió en un vídeo diciendo que la candidata siempre sería la que tuviera un pasaporte con acceso a más países, algo que pone en desventaja a muchas misses.

Cuando los presentadores le cuestionaron si las concursantes con pasaportes menos potentes que el suyo, como los de Dominicana, Haití, Venezuela o Bolivia, compiten en desventaja frente a candidatas con mayor libertad para viajar, Bosch cambió inmediatamente su expresión y tratando de mantener el control justificó que la organización “es una empresa” y necesita elegir a alguien capaz de cumplir con un itinerario internacional sin contratiempos.

Asimismo, insistió en que todas las mujeres merecen igualdad de oportunidades, pero el contraste entre su argumento y la realidad que describía dejó ver que el tema tocaba una fibra sensible dentro del certamen.

Cuando mencionaron a Raúl Rocha, la energía del estudio cambió por completo

La tensión explotó cuando se mencionó el nombre que la organización no quiere escuchar: Raúl Rocha, director del certamen y figura central de varias acusaciones criminales. Los presentadores preguntaron sin rodeos si Fátima habría competido de saber lo que estallaría después de su elección.

Bosch intentó defenderse asegurando tener la conciencia limpia, y que su rol como Miss Universo es inspirar mujeres, no involucrarse en asuntos legales ajenos. Pero a medida que hablaba, su cuerpo traicionaba su discurso: su tono se endureció y su postura se volvió más rígida. La reina parecía querer mantener la compostura, pero la presión en el aire era tan evidente que incluso el público lo sintió a través de la pantalla.

Un momento televisivo inesperado que dejó más dudas que respuestas

Según fuentes del programa, la entrevista estaba planificada para fluir entre distintos temas, pero el ambiente cambió en cuanto surgió la polémica del director.

Ya al límite, la Miss Universo no se aguantó y cuestionó las preguntas que se le hacían refiriéndose al morbo por situaciones que a su criterio importan menos, continuó diciendo que en ninguna entrevista le han preguntado aún por sus gestiones como reina y aunque el presentador le respondió que eran las preguntas del momento y que preoaeguirían con el resto más adelante, ella se marchó al parecer durante una pausa comercial, minutos después, producción confirmó que la reina no regresaría al segmento.

Con un certamen envuelto en controversias y una reina que enfrenta preguntas cada vez más difíciles, el reinado de Fátima Bosch parece estar en declive...

