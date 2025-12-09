¿Shakira participará en el mundial 2026? La artista sorprende al anunciar su nuevo rol en la FIFA

Suscríbete a nuestros canales

Shakira estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero no subirá al escenario para interpretar un himno como lo hizo con el inolvidable Waka Waka (This Time for Africa) en 2010. En un giro significativo, la artista se integra al Consejo Asesor del Fondo de Educación FIFA Global Citizen, un puesto estratégico desde el que aportará su voz y experiencia para guiar una de las iniciativas sociales más ambiciosas vinculadas al deporte. “Es un honor unir fuerzas con la FIFA para centrarnos en la educación, una causa a la que he dedicado mi vida”, expresó la barranquillera sobre este nuevo rol.

Un dólar por cada entrada, millones para la educación

El corazón de esta iniciativa es una meta clara y cuantificable: recaudar 100 millones de dólares. El mecanismo para lograrlo es simple: por cada entrada vendida para los 26 partidos de la Copa Mundial 2026, se donará un dólar directamente al Fondo. Esto convierte a cada aficionado que asista al estadio en un donante directo y activo de la causa. Los fondos se dividirán equitativamente: el 50% se destinará a programas educativos de base en comunidades de todo el mundo, y el otro 50% al programa Fútbol para Escuelas de la FIFA, que promueve habilidades prácticas y desarrollo comunitario a través del deporte.

Los cimientos de Pies Descalzos

Shakira no llega a este consejo como una celebridad aficionada, sino como una activista con una trayectoria de casi tres décadas en la lucha por la educación. Su compromiso comenzó en 1997, cuando, con solo 18 años, fundó la Fundación Pies Descalzos en Colombia. Desde entonces, la organización ha construido 20 escuelas en su país natal y ha impactado positivamente en la vida de más de 80,000 niños. Como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF desde hace años, ha visitado y abogado por la educación de niñas en zonas de conflicto alrededor del mundo. “La educación realmente tiene un poder transformador. Transforma no solo a las personas que la reciben, sino a sus padres, a comunidades enteras”, declaró la artista en el pasado, reflejando la filosofía que ahora llevará a una escala global.

Un llamado desde el sorteo

Su nuevo rol fue destacado durante el sorteo de grupos del Mundial 2026, realizado el pasado 5 de diciembre. En un mensaje en video, Shakira dirigió un llamado urgente a la acción, subrayando el poder único de la plataforma mundialista: “Cada asiento lleno crea un impacto real para los jóvenes de todo el mundo”. Con la convicción de quien conoce el terreno, afirmó: “Así es como el alcance global del fútbol se convierte en impacto global”, y cerró su intervención con un poderoso mensaje: “El momento es ahora”.

Del espectáculo al impacto tangible

Esta participación marca una evolución deliberada en el legado de Shakira con los mundiales. Pasa de ser la figura central del espectáculo a convertirse en una arquitecta de cambio social desde dentro de la institución. Su presencia en el consejo, donde se reunirá con otros líderes como el presidente de la FIFA Gianni Infantino, el cofundador de Global Citizen Hugh Evans, la tenista Serena Williams y el cantante The Weeknd, busca añadir credibilidad y un alcance masivo a la iniciativa. Este movimiento simboliza una transformación más amplia en la visión de los megaeventos deportivos, que buscan trascender su naturaleza festiva para dejar un huella tangible de progreso en las comunidades más vulnerables del planeta.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube