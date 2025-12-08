Un susto viral: una cucaracha interrumpe la entrevista de Rosalía en Río

Suscríbete a nuestros canales

Todo transcurría con normalidad en una entrevista para el programa brasileño Fantástico Show da Vida, con el imponente Cristo Redentor y la bahía de Río de Janeiro como fondo. Rosalía, conversando tranquilamente, pasó en un instante de la serenidad al pánico absoluto cuando una cucaracha voladora apareció cerca de sus pies. La reacción fue instantánea: la cantante se levantó de un salto del sillón gritando “¡No, no, no! ¡Un bicho! ¡Qué miedo!” mientras intentaba esquivar al insecto, ante las risas de la presentadora.

“Disculpa, tengo mucho miedo al bicho”, explicó entre risas nerviosas, asegurándose de que el insecto se hubiera ido para poder retomar la conversación. Este clip, capturado en vídeo, no tardó en despegar en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios de usuarios que se identificaron plenamente con la fobia de la artista.

Un escenario mágico para un disco espiritual

La artista eligió el mirador a los pies del Cristo Redentor para realizar una audición íntima y exclusiva de su nuevo álbum, 'Lux', ante una treintena de fans seleccionados. “No hay un lugar más especial y más mágico en que pudiéramos hacer esto”, declaró Rosalía esa misma noche, agradeciendo el cariño del público brasileño que siempre la ha acogido.

El lugar no fue una elección casual. 'Lux' es un proyecto conceptual que explora temas de espiritualidad, transcendencia y memoria, grabado en 13 idiomas con colaboraciones como la de la fadista portuguesa Carminho. “Ella trajo algo a mi vida que es precioso, que es la memoria”, dijo Rosalía sobre esta colaboración. Presentar estas canciones en un santuario abierto al mundo reforzaba el carácter contemplativo y casi sagrado que ha querido dar a esta nueva etapa, alejada del estruendo digital de 'Motomami' para buscar una experiencia sonora más íntima y orquestal.

De la Cucaracha Viral al Récord Global: El Fenómeno 'Lux'

Mientras el vídeo del insecto seguía sumando interacciones, los números oficiales confirmaban el éxito monumental de la obra que Rosalía promocionaba. 'Lux' no solo debutó como el álbum más escuchado del mundo en su primera semana, sino que desbancó a Taylor Swift de la cima de las listas globales. El disco impuso además un récord para una artista hispanohablante, al convertirse en el más reproducido en un solo día en plataformas digitales, superando marcas previas.

Este éxito es el resultado de una cuidada estrategia de marketing que la propia artista ha definido como un "acto de fe". Lejos de los lanzamientos masivos, Rosalía optó por Global Listening Events exclusivos en ciudades como Ciudad de México, Nueva York y Barcelona, donde los asistentes eran seleccionados tras responder a la pregunta: “¿Qué significa para ti la palabra LUX?”. Una campaña que priorizó la afinidad conceptual y la experiencia sensorial sobre el simple volumen de difusión.

El Balance: Entre la Artista Celestial y la Persona Terrícola

El episodio en Río de Janeiro encapsula a la perfección el momento dual que vive Rosalía. Por un lado, es la artista visionaria que presenta su obra como un ritual en museos y santuarios, viste de blanco inmaculado y habla de espiritualidad y memoria con una seriedad casi litúrgica. Por el otro, es la persona que pega un salto y grita al ver una cucaracha, regalándole al mundo un momento genuino, desprevenido y enormemente relatable.

Lejos de restar solemnidad a su proyecto 'Lux', este incidente cotidiano bajo el Cristo Redentor terminó por conectar de una manera nueva y cálida a la artista con el público. Demostró que, incluso cuando se busca la luz más elevada (el lux), un pequeño y revoltoso "bicho" terrenal es capaz de recordarnos nuestra humanidad compartida, uniendo a la estrella global y a sus fans en una risa nerviosa de solidaridad.

