Jeremías, el apóstol del despecho, conquistó Chacao

El cantante venezolano Jeremías demostró que es profeta en su tierra, porque sus canciones son atemporales y generan las mismas pasiones de otrora.

Este 7 de diciembre se reunió con sus fanáticos en un espectáculo íntimo en los espacios del Centro Cultural Chacao, que, por dos horas y 21 canciones, recordó la época dorada del artista, quien se dio a conocer a principios de 2000 como intérprete de “Poco a poco”, tema de la telenovela “Mi gorda bella”.

Jeremías, el conquistador

Ataviado con un jeans blanco y franela negra, conquistó, en todo el sentido de la palabra, al público presente, especialmente el femenino. Más de 20 mujeres se acercaron a la tarima, mientras el vocalista hacía el show, para tomarle fotos y hacerle videos. Para esto, el artista dejaba de cantar unos segundos con la finalidad de garantizar el recuerdo a las seguidoras.

La iniciativa se extendió durante buena parte del recital, al punto de que otros presentes se quejaron. “Déjenlo cantar, vale”, gritaron algunos hombres que acudieron en compañía de sus parejas.

Sonaron: Poco a poco, Qué vale más (grabada con Simón Díaz), La Cita (una de las más esperadas), Desde el bar, Tu amor (escrita por él e interpretada por Luis Fonsi). El comienzo de Final y Uno y uno es igual a tres, por citar las más exitosas del amplío repertorio.

Apóstol del despecho

Foto: Alicia de la Rosa

Carlos Eduardo López, nombre real del cantautor, se entregó en tarima, pese a que media hora antes del inicio se encontraba indispuesto. Conversó en varias oportunidades con el público y le devolvió los cumplidos a quienes le decían “Te amo” y otras manifestaciones sentimentales.

Sus canciones son oda al amor… y también a la desilusión. Afirmó que, independientemente del credo, a las más de 8 mil millones de personas que viven en el mundo, las une el despecho, otra fuente de inspiración para sus letras.

“Todos pasamos por una religión, por un despecho y por un bar”, sentencia que sacó aplausos.

Jeremías olvidó las letras de algunos temas, pero la gente lo ayudó. Guitarra en mano soltaba los versos y el público le sirvió de apuntador más de una vez. “Tengo que cantar las canciones mil veces para aprenderlas, Me estoy devolviendo a 2006”, dijo de forma jocosa.

Agradeció a los asistentes, esos files seguidores que, a pesar de los pesares, creen el amor, aunque a veces “uno y uno es igual a tres”.

