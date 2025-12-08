Miss Grand STAR: conoce a las posibles representantes de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La organización Miss Grand International (MGI) está preparando lo que promete ser uno de los eventos de belleza más emocionantes de los próximos años. Se trata del Miss Grand International All Stars, que será conocido popularmente como Miss Grand STAR.

Este certamen de belleza no es una edición regular, sino una competición especial que traerá de vuelta a algunas de las candidatas más memorables y exitosas de ediciones pasadas de Miss Grand International.

Aunque aún no hay muchos detalles oficiales, medios internacionales destacan que las candidatas deben tener edad de 20 a 40 años, no importa el estado civil, madres y mujeres transgéneros pueden participar. La competencia comenzará el 25 de enero de 2026 en Tailandia, y la gran gala de coronación será el 13 de febrero

¿Hay alguna venezolana postulada?

La participación de Venezuela, que es una potencia histórica en los concursos de belleza, es uno de los puntos más esperados. Sin embargo, la organización aún no ha confirmado ni anunciado a ninguna candidata venezolana para el Miss Grand STAR.

A pesar de la falta de oficialidad, los fanáticos y expertos ya tienen sus favoritas y han puesto en la mesa los nombres de varias reinas que podrían ser designadas para esta edición especial.

Entre ellas, destacan: Luiseth Materán, quien fue la Tercera Finalista del Miss Grand International 2022, un logro que la coloca como una de las venezolanas más exitosas en la historia reciente del certamen.

Así como también suena el nombre de Marian Habach, quien fue participante del Miss Grand International 2023, su experiencia y fuerte impacto mediático la mantienen en la conversación como una posible candidata All Star.

Sin embargo, la designación oficial dependerá de la licencia nacional del Miss Grand Venezuela y de la elección final por parte de la organización internacional.

