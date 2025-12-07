Inameh reporta fuertes chubascos para este domingo: alerta por actividad eléctrica y truenos en 10 regiones

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) pronósticó un cambió significativo en las condiciones climáticas para este domingo 7 de diciembre de 2025.

Según su último boletín, se espera un aumento de la inestabilidad atmosférica a lo largo del día, especialmente en las regiones Sur, los Llanos y la región oriental.

Durante la tarde y la noche, se prevé una intensificación de las precipitaciones. El Inameh advierte sobre la formación de fuertes nubes cargadas que producirán lluvias de intensidad variable, acompañadas incluso de actividad eléctrica en vastas zonas del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias fuertes y truenos

Las zonas más propensas a recibir las lluvias más intensas son los estados de Amazonas y Bolívar, la región de la Guayana, los Llanos Centrales y Occidentales, y la zona de los Andes.

También se esperan precipitaciones considerables en Miranda, Aragua, Cojedes, Guárico, Delta Amacuro y Sucre.

Las autoridades piden estar atentos ante cualquier cambio repentino en el clima.

El clima en la Gran Caracas

Para la capital (Miranda, Distrito Capital y La Guaira), el día comienza con algunas lloviznas débiles y dispersas, especialmente en las montañas.

Por la tarde y noche, el cielo estará más nublado y existe la posibilidad de chubascos o lluvias. Las temperaturas se mantendrán frescas en la madrugada, con mínimas de 17°C a 19°C, y subirán hasta un máximo de 28°C a 29°C durante la tarde.

Las temperaturas más altas

Las regiones que sentirán el mayor calor serán el estado Zulia y el Sur, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar los 37°C en ciudades como Maracaibo y Puerto Ayacucho.

Por su parte, la región Oriental y Centro Occidental tendrá temperaturas máximas que rondarán los 33°C y 34°C en promedio. La ciudad más fresca del país será Mérida, con una máxima de solo 24°C.

