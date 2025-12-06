Inauguran Centro Materno Infantil en El Helicoide: incluye quirófanos y atención neonatal

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró este viernes el Centro Materno Infantil Comisaria Superior Cilia Flores de Maduro.

Durante una jornada de Seguridad Ciudadana, el mandatario lideró la actividad y anunció la inauguración del centro médico para fortalecer la salud y bienestar del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

Centro materno en El Helicoide

De acuerdo con la información proprocionada durante la transmisión de la jornada, el centro inaugurado está específicamente en El Helicoide y cuenta con equipación para la atención integral de las funcionarias de la PNB.

En este sentido, el Centro Materno Infantil Comisaria Superior Cilia Flores de Maduro cuenta con los siguientes servicios de atención médica:

​Cuatro quirófanos para cirugías y maternidad.

​17 consultorios médicos.

Servicio de odontología.

​Zona de imagenología.

​Terapia intensiva de obstetricia.

Atención neonatal.

Centro Materno Infantil Comisaria Superior Cilia Flores de Maduro

Por su parte, Rubén Darío Santiago, comandante general de la PNB, reveló de dónde proviene el nombre de este centro médico especializado.

En este sentido, aseguró que luego de una consulta on las funcionarias de la PNB durante el 'Mes Rosa', surgió la iniciativa de llamarlo de esta manera.

Mientras que el mandatario aseguró que la inauguración de esta obra y otras, son una forma de dar respuesta inmediata a las peticiones de los funcionarios policiales del país en cuanto a salud y alimentación.

"Hasta ahora no hemos fallado y les juro que no vamos a fallar", aseguró el presidente Maduro.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube