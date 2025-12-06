¿La Finalissima en aprietos? Dudas y exigencias hacen tambalear el choque entre Argentina y España

Suscríbete a nuestros canales

El esperado enfrentamiento de la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España enfrenta serios contratiempos, poniendo en duda su realización.

El duelo, que busca coronar al mejor equipo entre los campeones de CONMEBOL y UEFA, estaba programado tentativamente para el 27 de marzo en Qatar, pero dificultades fuera del ámbito deportivo han detenido la confirmación oficial.

A pesar de que el encuentro parecía estar casi cerrado, las recientes declaraciones del cuerpo técnico de la selección argentina han generado incertidumbre.

No se sabe cuándo se jugará

Desde Washington, el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, manifestó que la organización aún tiene cabos sueltos, indicando que ni él ni el técnico español, Luis de la Fuente, han recibido una confirmación definitiva del partido.

En contraste, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mantiene un tono de optimismo. Representantes como Rafael Louzán y Aitor Karanka insisten en que el acuerdo está cerca de concretarse: "Estamos ultimando los detalles. En una semana máximo podríamos dar novedades al respecto".

El retraso en la confirmación se debe en parte a la inconformidad reportada desde Sudamérica. Fuentes indican tensiones entre el cuerpo técnico de la Albiceleste y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con su presidente, Chiqui Tapia, involucrado. Al parecer, la delegación argentina ha presentado exigencias altas para aceptar la disputa del compromiso.

¿Cuánto vale realmente ganar La Finalissima?

La Finalissima enfrenta al campeón de la Copa América contra el campeón de la Eurocopa. Sin embargo, su relevancia puramente deportiva es vista como baja por muchos analistas.

El torneo ofrece puntos en el ranking FIFA equivalentes a los de un simple partido amistoso (10 ), por lo que se le atribuye un valor más bien simbólico y de marketing que de competencia real.

Para ambos equipos, una derrota en este tipo de duelo, a pocos meses de la Copa del Mundo 2026, podría ser perjudicial para la moral. Además, la realización de este partido podría anticipar y "deslucir una eventual final" entre las dos potencias en el futuro Mundial.

