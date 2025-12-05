Broncos vs Raiders: ¿Dónde verlo en vivo, y gratis, este domingo 7 de diciembre?

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Los Denver Broncos llegan con una racha de nueve victorias consecutivas a su enfrentamiento contra Las Vegas Raiders. El enfrentamiento será este domingo 7 de diciembre en el Allegiant Stadium y lo verás en vivo, en exclusiva y gratis por Meridiano Televisión a las 5:05p.m.

Enfrentamientos directos

En los últimos cinco enfrentamientos entre los Broncos y los Raiders, Denver tiene un récord de 3-2. Los Raiders tienen un récord de 3-2 contra el margen en esos partidos versus los Broncos, mientras que ambos equipos han superado el total en tres ocasiones.

Denver superó a Las Vegas por 103-88 en esos cinco enfrentamientos directos.

Broncos vs Raiders: Fecha, horario y dónde verlo

No te pierdas este importante enfrentamiento este domingo 7 de diciembre. Sintoniza gratis por señal abierta de Meridiano Televisión en vivo y en exclusiva. Además, puedes disfrutarlo en HD por las plataformas de Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV GO.

Camino al Super Bowl

El Super Bowl 2026 llegará a todos los hogares venezolanos gracias a Meridiano Televisión, incluyendo el show de medio tiempo a cargo de Bad Bunny.

El camino al Super Bowl 2026 está cada vez más cerca. La ronda regular está por terminar, y el 8 de febrero el mundo se paralizará.

