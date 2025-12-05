Entre brujería y escándalos: Aleska Génesis destapa su vida amorosa en un intento por limpiar su nombre

Suscríbete a nuestros canales

Aleska Génesis, ex Miss Venezuela y reconocida modelo internacional, protagonizó una de las entrevistas más explosivas del año en el podcast de Rodner. Con un tono sincero y sin filtros, la venezolana habló de su pasado amoroso lleno de relaciones tóxicas, traiciones, rumores de prepago y hasta episodios de brujería que marcaron su vida.

La relación tóxica que casi la destruye

Aleska abrió su corazón al relatar su tormentosa relación de más de cinco años, en la que asegura perdió su identidad y autoestima. “Me anulé por completo. Cada vez que intentaba salir, él volvía con arrepentimientos falsos. Estar con esa persona era como vivir en el infierno”, confesó.

Durante ese tiempo, la modelo tuvo que dejar de lado oportunidades profesionales en televisión y su propio negocio en Venezuela, Citas House, un espacio para mujeres enfocado en bienestar, belleza y moda. La presión emocional la llevó a una profunda depresión y ansiedad, pero asegura que la fe y la perseverancia la ayudaron a salir adelante y recuperar su independencia.

Nicky Jam y la misteriosa brujería que sorprendió a todos

La vida de Aleska dio un giro cuando conoció a Nicky Jam tras su difícil ruptura. La modelo narró que un ritual con cinco gotas de café, recomendado por una astróloga, la ayudó a canalizar energía positiva y tomar decisiones que cambiarían su destino amoroso.

“Yo sabía que Dios estaba actuando, el resto dependía del afecto. Ese momento fue un renacer para mí”, explicó Aleska. Entre astrología, fe y señales del universo, la venezolana asegura que este episodio fue clave para abrir la puerta a su relación con el reguetonero, quien la conquistó mientras ella buscaba sanar emocionalmente.

Explicó que la brujería no era para Nicky directamente si no más bien para que Miguel no se acercará y que se trató de una trampa que le pusieron dos de sus amigas, recordó que siempre le hacían repetir cosas las mismas que fueron difundidas en el vídeo que fue previamente editado.

Aclaró que le resultó muy vergonzoso explicarle a Nicky Jam la situación, pero que él la entendió y se lo tomó sin seriedad.

Rumores, ataques y la verdad detrás de los escándalos

Aleska también enfrentó los rumores más polémicos sobre supuestos vínculos como prepago y filtraciones de videos íntimos. La modelo calificó estas acusaciones como “difamaciones absurdas” y negó categóricamente todo. Según ella, fueron terceras personas las que buscaron dañar su imagen tras su ruptura con Nicky Jam y resentimientos de su pasado.

“Jamás he cobrado por amor ni por nada personal. No soy prepago ni ladrona de reputación. He trabajado duro para construir mi carrera y no voy a permitir que nadie la manche con mentiras”, afirmó, dejando claro que está lista para defender su verdad.

De víctima a mujer empoderada

A pesar de los escándalos, traiciones y exposición mediática, Aleska Génesis asegura que su relación con Nicky Jam fue positiva mientras duró. La separación se debió a procesos personales y madurez emocional de ambos, no a falta de amor. Hoy la modelo está enfocada en su bienestar, sus negocios y en reconstruir su imagen.

“Aprendí a poner límites, a priorizar mi felicidad y a no permitir que nadie controle mi vida”, concluyó.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube