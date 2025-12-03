Beisbol venezolano

Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP este 3 de noviembre: Leones le propina las nueve arepas a Tiburones

Caribes ascendió al segundo lugar luego de cortar la racha de seis triunfos consecutivos del Magallanes

Por Jerald Jimenez
Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 11:19 pm

En un inicio de semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) emocionante, los Leones del Caracas propinaron sus primeras nueve arepas en lo que va de temporada al derrotar a los Tiburones de La Guaira.

Los melenudos tuvieron una noche magistral a nivel defensivo al blanquear 3-0 a la novena litoralense en el estadio Universitario de Caracas.

Por su parte, los Caribes de Anzoátegui cortaron la racha de seis triunfos consecutivos de los Navegantes del Magallanes, 6 rayitas por 4 en extrainning.

Entretanto, los Cardenales de Lara hicieron defender su feudo al vencer a los Tigres de Aragua 4-3, mientras que los Bravos de Margarita extendieron la crisis de las Águilas del Zulia con paliza 8 carreras por 1.

Tabla de posiciones de la LVBP

Encuentros para este martes

  • Cardenales vs. Tiburones: 6:30 PM/ Estadio Jorge Luis García Carneiro.
  • Caribes vs. Navegantes: 7:00 PM/ Estadio José Bernardo Pérez.
  • Águilas vs. Bravos: 7:00 PM/ Estadio Nueva Esparta.
  • Leones vs. Tigres: 7:00 PM/ Estadio José Pérez Colmenares.

Martes 02 de Diciembre - 2025
