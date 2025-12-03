Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP este 3 de noviembre: Leones le propina las nueve arepas a Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

En un inicio de semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) emocionante, los Leones del Caracas propinaron sus primeras nueve arepas en lo que va de temporada al derrotar a los Tiburones de La Guaira.

Los melenudos tuvieron una noche magistral a nivel defensivo al blanquear 3-0 a la novena litoralense en el estadio Universitario de Caracas.

Por su parte, los Caribes de Anzoátegui cortaron la racha de seis triunfos consecutivos de los Navegantes del Magallanes, 6 rayitas por 4 en extrainning.

Entretanto, los Cardenales de Lara hicieron defender su feudo al vencer a los Tigres de Aragua 4-3, mientras que los Bravos de Margarita extendieron la crisis de las Águilas del Zulia con paliza 8 carreras por 1.

Tabla de posiciones de la LVBP

Encuentros para este martes

Cardenales vs. Tiburones: 6:30 PM/ Estadio Jorge Luis García Carneiro.

Caribes vs. Navegantes: 7:00 PM/ Estadio José Bernardo Pérez.

Águilas vs. Bravos: 7:00 PM/ Estadio Nueva Esparta.

Leones vs. Tigres: 7:00 PM/ Estadio José Pérez Colmenares.

