Fecha y horario de Venezuela de la segunda ronda de la Copa del Rey

La Copa del Rey 2025-2026 jugará su segunda ronda esta semana y lo verás en vivo y gratis en Venezuela. Aquí te contamos cómo

Por 2001online
Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 07:27 pm
En Venezuela, los seguidores del fútbol español podrán disfrutar los mejores encuentros en vivo, gratis y sin restricciones gracias a la cobertura de Meridiano Televisión y la plataforma digital Meridiano.net. Además, desde ya los especialistas en deporte se preparan para las semis y final de la Supercopa de España.

Fútbol español gratis en Venezuela

Meridiano ofrece la señal de la Copa del Rey, gratis, a todos los fanáticos venezolanos. Tanto por señal abierta, paga y por streaming, los aficionados tendrán múltiples opciones para ver sus partidos favoritos.

 

Calendario de la segunda ronda por Meridiano

Martes 2 de diciembre

  • CD Numancia de Soria vs Mallorca – 2:00 p.m. – Señal abierta por Meridiano Televisión
  • CD Ebro vs Osasuna – 2:00 p.m. – Exclusivo vía streaming en Meridiano.net

Miércoles 3 de diciembre

  • Reus FC Reddis vs Real Sociedad – 4:00 p.m. – Meridiano Televisión
  • Torrent CF vs Real Betis – 4:00 p.m. – Meridiano.net

Jueves 4 de diciembre

  • CD Atlético Baleares vs RCD Espanyol – 2:00 p.m. – Meridiano Televisión
  • FC Cartagena vs Valencia – 4:00 p.m. – Meridiano.net

¿Cómo ver la Copa del Rey en Venezuela?

Los encuentros están disponibles gratis en señal abierta. En HD por SimplePlus, InterGO, Netuno GO y ABA TV GO. Y vía streaming, también gratuito, a través de Meridiano.net/meridianotv.

