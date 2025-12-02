¡Sorpresa en el derby! Wilyer Abreu es el nuevo rey del Festival de Jonrones 2025

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero de los Medias Rojas de Boston, Wilyer Abreu fue la sorpresa de la noche al coronarse campeón 23 del Festival de Jonrones 2025, que se celebró en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

En la noche de este lunes, se vivió un espectáculo de gran nivel que se extendió hasta la ronda final, en la que Abreu derrotó a Andrés Chaparro, de las Águilas del Zulia.

Batalla sin cuartel por el trofeo

El evento contó con la participación de diez figuras de renombre. Junto a Abreu, compitieron Salvador Pérez, Francisco Rentería, Maikel García, Willson Contreras, Jackson Chourio, Jadher Areinamo, Ronald Acuña Jr., Yasiel Puig y Andrés Chaparro.

Durante la ronda inicial, donde todos compitieron entre sí, el nivel fue consistentemente alto, ya que ningún participante conectó menos de diez cuadrangulares. Tras la primera fase, los cuatro peloteros que avanzaron a las semifinales con las mejores marcas fueron:

Ronald Acuña Jr. (21 jonrones)

Yasiel Puig (21 jonrones)

Wilyer Abreu (20 jonrones)

Andrés Chaparro (20 jonrones)

Semifinales y final emocionantes

Las semifinales vieron una gran actuación de Andrés Chaparro. El toletero de las Águilas del Zulia conectó una cifra "descomunal" de 15 jonrones, asegurando su pase a la ronda decisiva, mientras que Acuña Jr., uno de los favoritos, se quedó corto con 13 cuadrangulares.

En la otra llave, se repitió un marcador similar. Abreu disparó 15 jonrones, una marca que el cubano Yasiel Puig no pudo superar, quedando también con 13 vuelacercas.

La final fue protagonizada por los dos representantes de las Águilas del Zulia. En la última instancia, con cierta dosis de "dramatismo", Wilyer Abreu se impuso al conectar nueve pelotas fuera del parque, superando los ocho jonrones de Andrés Chaparro. De esta manera, Abreu se convirtió en el ganador del Festival de Jonrones 2025.

