Nuevo formulario en California: descubra cómo denunciar la "mala" conducta de agentes federales

El Fiscal General de California, Rob Bonta, Estados Unidos (EEUU), ha dado a conocer que han inaugurado un portal que permite que los californianos denunciar mala conducta de agentes federales.

Más que un portal, se trata de un formulario dispuesto en la página oficial del la Oficina del Fiscal General, oag.ca.gov, por lo que más bien es una herramienta habilitada para la transparencia de los procesos dentro de California.

Bonta no desconoce la labor de los agentes, menciona que está claro que los agentes federales tienen una amplia autoridad para hacer cumplir las leyes federales, incluidas las leyes federales de inmigración.

Sin embargo, argumenta que deben hacerlo legalmente.

“El público puede utilizar este formulario para informar (incluyendo la presentación de imágenes de vídeo o pruebas fotográficas) de actividades potencialmente ilegales en California por parte de agentes o personal federal, como agentes o agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o soldados o aviadores federalizados de la Guardia Nacional”, indican.

Explican que algunos ejemplos de actividades potencialmente ilegales por parte de agentes federales de las fuerzas del orden incluyen:

El uso excesivo de la fuerza, registros o arrestos ilegales, detenciones injustas, interferencia en el voto u otras violaciones de derechos civiles.

En la misma línea, el comunicado acota que el gobierno de California dijo que, desde el 20 de enero de 2025, ha presentado 48 demandas en las que impugna acciones consideradas ilegales por parte de la administración Trump.

Lo que debe saber sobre la herramienta para denuncias de agentes

Lo primero que debe tener en cuenta es que debe rellenar todo lo que se pueda, entre más información mejor documentado estará el caso.

Sobre todo, entienda que es obligatorio completar todos los campos que tengan un asterisco (*).

“Proporcionar tu información de contacto nos permite confirmar lo que envías. Quizá queramos ponernos en contacto con usted para obtener más información sobre su queja. Tu información de contacto se mantendrá confidencial en la medida en que lo permita la ley. También puedes enviar este formulario de forma anónima”, explican al inicio del formulario.

Además, puedes hacer la queja por iniciativa propia o hacerlo en nombre de otra persona.

La parte más importante es la sección de “Detalles del incidente”, por lo que deberás ser lo más preciso posible.

También debes indicar si has presentado dicha queja en alguna otra agencia o si has puesto en marcha alguna acción legal.

Como se mencionó anteriormente, también cuenta con un apartado para el envío de fotos y videos como prueba.

Aclaraciones sobre el formulario de California

Ahora, en el comunicado previo al formulario, señalan que el hecho de presentar una queja no significa que la Oficina del Fiscal General tome ninguna medida al respecto.

Hacen hincapié en que el uso de este formulario no pretende sustituir la notificación de emergencias o delitos en tu zona a las fuerzas del orden locales.

Por lo que, si eres víctima, testigo de un delito o estás experimentando una emergencia, deberías contactar con tu comisaría local o llamar al 911.

Además, indican que, aunque la Oficina del Fiscal General tiene prohibido por ley representar a particulares o proporcionar asesoramiento legal, investigación jurídica o análisis jurídico a particulares.

Las personas interesadas pueden obtener una referencia a un servicio de referencia de abogados certificados llamando al Colegio de Abogados del Estado al 1-866-442-2529 o a través de su página web en: https://www.calbar.ca.gov.

Para aquellos que no puedan permitirse un abogado privado, podrían considerar contactar con la oficina de asistencia legal de su localidad.

Par una recomendación, puede visitar www.lawhelpca.org y haz clic en la pestaña Buscar Asistencia Legal.

