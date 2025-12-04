Nuevas leyes en Florida: conoce las normativas que regirán a partir del 1 de enero de 2026

Suscríbete a nuestros canales

La implementación de nuevas leyes siempre es un tema de gran importancia en Estados Unidos (EEUU), bien sea nivel federal o estatal, ya que estas tienen un impacto significativo en la vida y dinámica de los residentes, en esta oportunidad vamos a enforcarnos en el caso de Florida.

Actualmente, el Estado del Sol se prepara para la entrada en vigor de cinco nuevas leyes el próximo 1 de enero de 2026, con el objetivo de aumentar la transparencia, reforzar protecciones al consumidor y mejorar el acceso a servicios esenciales.

Los residentes deben saber que el nuevo paquete legislativo que está por aplicarse impactará a propietarios de mascotas, empleados del gobierno estatal y pacientes de aseguradoras médicas.

Estas son las leyes que entran en vigor desde el 1 de enero de 2026

En materia de salud y servicios:

Ley SB 158: con esta ley Florida eliminará los copagos para exámenes de seno, tanto diagnósticos como suplementarios, para los empleados del gobierno estatal.

La intención es facilitar el acceso a pruebas esenciales para la detección temprana del cáncer de mama, un factor clave para mejorar el pronóstico y salvar vidas.

Lo que suma un beneficio extra para los empleados estatales del estado.

Ley SB 1808: esta normativa obligará a médicos y centros de salud a devolver reembolsos por pagos en exceso en un plazo máximo de 30 días.

Se establece que, aquellos que incumplan enfrentarán multas de hasta $500 por incidente.

Esta ley pretende agilizar los procesos de reembolso y evitar que los pacientes carguen con cobros indebidos que afecten su economía personal.

Ley SB 944: con esta se ley reduce el tiempo que tienen las aseguradoras para presentar reclamos a los psicólogos, pasando de 30 meses a 12 meses.

La medida pretende agilizar pagos y mejorar la eficiencia en el sistema de salud mental.

Protección de mascotas:

Ley HB 655: la normativa regula de manera más estricta los seguros para mascotas, exige mayor transparencia, otorga un período de 30 días para revisar y devolver pólizas.

También prohíbe prácticas engañosas como exigir programas de bienestar para obtener cobertura.

Por otra parte, los agentes de seguros deberán recibir capacitación especializada sobre condiciones preexistentes y períodos de espera.

Ley HB 255 (Ley Dexter): crea una base de datos pública de residentes condenados por crueldad animal.

La nueva base de datos buscará evitar que personas con antecedentes de abuso puedan adoptar o comprar mascotas nuevamente.

Esta importante ley surgió tras el impactante caso de Dexter, un perro adoptado que fue brutalmente decapitado.

