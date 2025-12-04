Gasolina en EEUU sigue en baja: conoce los lugares que ofrecen los precios más baratos en combustible

Suscríbete a nuestros canales

Este 4 de diciembre el precio del galón de gasolina se mantiene a niveles mínimos que no se veían desde el año 2021, según lo ha dado a conocer la Asociación Automovilística Americana (American Automobile Association - AAA).

Es importante recordar que, en su sitio web AAA Gas Prices reflejan el costo del combustible, con los precios medios nacionales e incluso a nivel estatal.

Actualmente, el precio del galón de gasolina bajó a menos de $3 dólares por galón en la mayoría de los estados del país, $2.991

El 3 de diciembre ya se ubicaba en $2.999 y hace una semana se encontraba en $3.026, lo que demuestra una tendencia a la baja y resulta un alivio e incentivo para aquellos que quieren viajar en diciembre por las festividades.

Además, para portales especializados como Siempre Auto, lo que deja una proyección que estará entre los $3 dólares, así como por debajo, en una variable seguramente constante en lo que será diciembre.

Esto, siempre y cuando las condiciones del mercado global se mantengan estables.

Estados con los precios más baratos

Sin embargo, se debe tener en cuenta que algunos estados siguen teniendo promedios más bajos y otros más altos.

Los datos reflejados en AA Gas Prices señalan que estados como Oklahoma destacan por tener la gasolina más barata del país, con un promedio de unos $2.407 dólares por galón.

Seguido por Texas con un promedio de $2.538

Arkansas con un promedio de $2.553

Colorado con $2.560

Misisipi con $2.575

Tennessee con $2.582

Luisiana: con 2.608

Iowa con $2.630

Wisconsin con $2.633

Misuri con $2.643

Kansas $2.647

Además, que al menos 18 estados comparten un promedio inferior a los $2.75 dólares por galón.

California sigue siendo el estado con el precio de la gasolina más costoso, con un promedio en el galón de $4,511 dólares.

Le sigue otro de los más costosos, como es Washington, con $4,141 dólares, mientras Oregon lo tiene alrededor de $3.754 dólares, Nevada $3.683 y Alaska con $3.682.

