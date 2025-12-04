Gasolina en EEUU sigue en baja: conoce los lugares que ofrecen los precios más baratos en combustible

Este 4 de diciembre el precio del galón de gasolina se mantiene a niveles mínimos que no se veían desde el año 2021, según lo ha dado a conocer la Asociación Automovilística Americana (American Automobile Association - AAA).
Es importante recordar que, en su sitio web AAA Gas Prices reflejan el costo del combustible, con los precios medios nacionales e incluso a nivel estatal.
Actualmente, el precio del galón de gasolina bajó a menos de $3 dólares por galón en la mayoría de los estados del país, $2.991
El 3 de diciembre ya se ubicaba en $2.999 y hace una semana se encontraba en $3.026, lo que demuestra una tendencia a la baja y resulta un alivio e incentivo para aquellos que quieren viajar en diciembre por las festividades.
Además, para portales especializados como Siempre Auto, lo que deja una proyección que estará entre los $3 dólares, así como por debajo, en una variable seguramente constante en lo que será diciembre.
Esto, siempre y cuando las condiciones del mercado global se mantengan estables.
Estados con los precios más baratos
Sin embargo, se debe tener en cuenta que algunos estados siguen teniendo promedios más bajos y otros más altos.
Los datos reflejados en AA Gas Prices señalan que estados como Oklahoma destacan por tener la gasolina más barata del país, con un promedio de unos $2.407 dólares por galón.
- Seguido por Texas con un promedio de $2.538
- Arkansas con un promedio de $2.553
- Colorado con $2.560
- Misisipi con $2.575
- Tennessee con $2.582
- Luisiana: con 2.608
- Iowa con $2.630
- Wisconsin con $2.633
- Misuri con $2.643
- Kansas $2.647
Además, que al menos 18 estados comparten un promedio inferior a los $2.75 dólares por galón.
- California sigue siendo el estado con el precio de la gasolina más costoso, con un promedio en el galón de $4,511 dólares.
- Le sigue otro de los más costosos, como es Washington, con $4,141 dólares, mientras Oregon lo tiene alrededor de $3.754 dólares, Nevada $3.683 y Alaska con $3.682.
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube