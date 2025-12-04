¿Habrá redadas en EEUU durante el mundial 2026? La Casa Blanca responde sobre el plan para los inmigrantes indocumentados

Suscríbete a nuestros canales

Andrew Giuliani, director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el mundial 2026, confirmó que la administración del presidente Trump mantiene abierta la posibilidad de ejecutar redadas y detenciones migratorias durante el torneo que se celebrará junto a Canadá y México.

En una conferencia previa al sorteo de grupos en Washington, el funcionario enfatizó que el mandatario priorizará el orden y la seguridad nacional sobre cualquier otro aspecto del evento deportivo programado entre junio y julio, advirtiendo que el gobierno no tolerará disturbios ni amenazas al orden público.

Metodología estricta

Esta postura define el ambiente bajo el cual se desarrollará la competición, donde las autoridades evaluarán cada solicitud de ingreso bajo estrictos filtros de control.

Sin embargo, Giuliani aseguró que la intención es demostrar que la vigilancia policial puede coexistir con la hospitalidad hacia los visitantes internacionales según informa la agencia EFE. .

Respecto a la logística de ingreso, el Ejecutivo garantiza citas consulares expeditas para quienes posean entradas confirmadas, logrando reducir los tiempos de espera a menos de dos meses en naciones como Argentina, Ecuador y Brasil, mientras que Europa y Japón mantienen sus exenciones habituales.

Sin embargo, el panorama resulta complejo para los seguidores de Haití e Irán, países que figuran en la lista de prohibición de viaje de EEUU.

Si bien las delegaciones deportivas de estas naciones obtuvieron exenciones especiales para competir, el Departamento de Estado decidirá la suerte de sus hinchas caso por caso.

Giuliani recalcó que cada visado representa una decisión de seguridad nacional, estableciendo un requisito importante que funcionará de manera paralela a la facilitación de trámites prometida para el resto de los espectadores.



