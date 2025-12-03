México se une a EEUU para perseguir a Jimena Araya, alias "Rosita"

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, el gobierno de México se unió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), por el objetivo de perseguir a la actriz y DJ venezolana Jimena Araya.

Araya, también conocida como 'Rosita', es acusada de mantener una relación sentimental con Héctor Guerrero, alias 'Niño Guerrero', cabecilla delictivo solicitado por las autoridades venezolanas y las internacionales.

Jimena Araya

Por medio de un comunciado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, notificó que están tratando de ubicar a la venezolana, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que 'Rosita' tuvo presencia y actividad financiera registrada en el país.

Asimismo, señala que las cuentas bancarias de alias 'Rosita' están bloqueadas de forma preventiva ya que la incluyeron en el listado de Personas Bloqueadas.

Adicionalmente, señala que la denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) ya que hallaron actividad de empresas fantasmas en el país.

México se une a EEUU

Con esta medida, el gobierno mexicano reitera su "compromiso" de intercambiar información con las autoridades estadounidenses para la verificación de empresas fantasmas que estén vinculadas a operaciones delictivas en el territorio de México.

De acuerdo con el comunicado, esta alianza está dentro de "la cooperación permanente entre la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y contribuyen a fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera, desarticular estructuras utilizadas para el lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero nacional e internacional frente a organizaciones criminales con alcance transnacional".

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube