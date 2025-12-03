¿Por qué la "guerra" de San Francisco contra Kraft y Coca-Cola? Estas fueron las tácticas "estilo tabacaleras" de dos gigantes de la alimentación

Suscríbete a nuestros canales

San Francisco impulsó una ofensiva legal sin precedentes al demandar a Kraft, Mondelez, Coca-Cola y otros fabricantes de alimentos ultraprocesados, acusándolos de perjudicar deliberadamente la salud de los residentes de California mediante productos formulados para generar adicción y daños prolongados.

La acción judicial busca responsabilizar a la industria por lo que la ciudad describe como una crisis alimentada por décadas de estrategias corporativas similares a las utilizadas por las tabacaleras.

Una demanda que acusa tácticas adictivas

El fiscal municipal David Chiu presentó la demanda ante el Tribunal Superior de San Francisco, argumentando que estas compañías diseñaron, promovieron y distribuyeron productos altamente procesados con la intención de crear dependencia en los consumidores.

Según la ciudad, las empresas violaron leyes estatales relacionadas con el mantenimiento del orden público y el marketing engañoso, al ocultar o minimizar los efectos dañinos de estos alimentos.

Chiu afirmó que las corporaciones “provocaron una crisis de salud pública” y obtuvieron enormes beneficios económicos mientras los índices de obesidad, cáncer y diabetes aumentaban.

La demanda resalta que las enfermedades cardíacas y la diabetes, asociadas al consumo de alimentos ultraprocesados, se encuentran entre las principales causas de muerte en San Francisco, especialmente en comunidades minoritarias y de bajos ingresos.

Las compañías mencionadas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Sin embargo, la Consumer Brands Association cuestionó los argumentos, señalando que no existe un consenso científico para definir qué constituye un alimento ultraprocesado.

Un caso sin precedentes en Estados Unidos

San Francisco solicita sanciones civiles, restitución y una orden judicial que obligue a las empresas a frenar prácticas publicitarias engañosas y modificar sus estrategias comerciales.

La acción representa la primera demanda municipal en Estados Unidos que acusa directamente a compañías de alimentos de comercializar productos ultraprocesados perjudiciales y adictivos a sabiendas.

La ciudad cuenta con la representación de Morgan & Morgan, el mismo bufete que participó en una demanda similar en Filadelfia, la cual fue desestimada por falta de evidencia directa que vinculara productos específicos con enfermedades del demandante.

Los abogados buscan reactivar ese caso y utilizarlo como referencia para futuras acciones legales.

