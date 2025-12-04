El aumento que nadie esperaba: ¿Cuándo y cuánto recibirás del Seguro Social en EEUU durante el 2026?

Millones de beneficiarios en Estados Unidos recibirán un importante respiro económico a partir del próximo año, luego de que la Administración del Seguro Social (SSA) confirmara un incremento automático del 2,8 % en los pagos.
Este Ajuste por Costo de Vida (COLA) se aplicará a las prestaciones de jubilados, sobrevivientes y personas con discapacidad (SSDI y SSI), sumando cerca de 75 millones de estadounidenses.
La medida responde al alza de la inflación y busca evitar que la subida de precios erosione el poder adquisitivo de quienes dependen de estos ingresos federales.
Montos
Según detalla El Cronista, el cálculo del 2,8% se basa en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas (CPI-W) entre el tercer trimestre de 2024 y 2025.
- Trabajador jubilado: $2 071
- Pareja de adultos mayores (ambos reciben beneficios): $3 208
- Cónyuge sobreviviente con dos hijos : $3898
- Cónyuge sobreviviente soltero: $1 919
- Trabajador con discapacidad, cónyuge y uno o más hijos: $2 937
- Trabajador con discapacidad (SSDI): $1 630
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
- Persona sola (SSI): $994
- Pareja (ambos SSI): $1 491
Detalles
Aunque la SSA realiza el anuncio del COLA en octubre, el incremento del 2,8 % se hará efectivo con los pagos correspondientes a enero de 2026.
Los más de 75 millones de beneficiarios comenzarán a recibir sus notificaciones personalizadas con la cifra exacta, aunque pueden estimar su nuevo pago sumando el 2,8 % a su monto actual.
Fechas de pago
Los pagos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se adelantarán al miércoles 31 de diciembre de 2025.
El resto de los pagos del Seguro Social se distribuirán a lo largo del mes de enero, siguiendo el calendario habitual basado en la fecha de nacimiento de cada beneficiario.
Otros cambios relevantes incluyen el aumento en el límite máximo de ganancias sujetas al impuesto del Seguro Social, que subirá a $184 500 en 2026, y el aumento en los límites de ganancias exentas para quienes trabajan mientras reciben beneficios.
Visita nuestra sección: Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube