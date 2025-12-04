El aumento que nadie esperaba: ¿Cuándo y cuánto recibirás del Seguro Social en EEUU durante el 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Millones de beneficiarios en Estados Unidos recibirán un importante respiro económico a partir del próximo año, luego de que la Administración del Seguro Social (SSA) confirmara un incremento automático del 2,8 % en los pagos.

Este Ajuste por Costo de Vida (COLA) se aplicará a las prestaciones de jubilados, sobrevivientes y personas con discapacidad (SSDI y SSI), sumando cerca de 75 millones de estadounidenses.

La medida responde al alza de la inflación y busca evitar que la subida de precios erosione el poder adquisitivo de quienes dependen de estos ingresos federales.

Montos

Según detalla El Cronista, el cálculo del 2,8% se basa en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas (CPI-W) entre el tercer trimestre de 2024 y 2025.

Trabajador jubilado: $2 071

Pareja de adultos mayores (ambos reciben beneficios): $3 208

Cónyuge sobreviviente con dos hijos : $3898

Cónyuge sobreviviente soltero: $1 919

Trabajador con discapacidad, cónyuge y uno o más hijos: $2 937

Trabajador con discapacidad (SSDI): $1 630

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

Persona sola (SSI): $994

Pareja (ambos SSI): $1 491

Detalles

Aunque la SSA realiza el anuncio del COLA en octubre, el incremento del 2,8 % se hará efectivo con los pagos correspondientes a enero de 2026.

Los más de 75 millones de beneficiarios comenzarán a recibir sus notificaciones personalizadas con la cifra exacta, aunque pueden estimar su nuevo pago sumando el 2,8 % a su monto actual.

Fechas de pago

Los pagos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se adelantarán al miércoles 31 de diciembre de 2025.

El resto de los pagos del Seguro Social se distribuirán a lo largo del mes de enero, siguiendo el calendario habitual basado en la fecha de nacimiento de cada beneficiario.

Otros cambios relevantes incluyen el aumento en el límite máximo de ganancias sujetas al impuesto del Seguro Social, que subirá a $184 500 en 2026, y el aumento en los límites de ganancias exentas para quienes trabajan mientras reciben beneficios.



