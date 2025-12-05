Buscan modernizar puertos marítimos en Venezuela: puntos claves del encuentro con las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

El Consejo Nacional de Espacios Acuáticos (CNEA) llevó a cabo su 5° Reunión Extraordinaria, enfocada en trazar nuevas estrategias para la reestructuración de los puertos marítimos del país.

La jornada se realizó en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en el estado Miranda, con una participación amplia que incluyó a autoridades del Gobierno, representantes del sector privado y miembros del Poder Comunal.

Según información obtenida del Ministerio de Transporte, este esfuerzo busca aprovechar el vasto territorio marítimo, que supera los 710 mil kilómetros cuadrados, como un motor clave para impulsar el aparato productivo nacional.

Los resultados de este encuentro servirán como marco preliminar de la próxima Expo Transporte 2025, que se desarrolla en el mismo recinto.

Enfoque en la expansión y el comercio

El ministro para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, instó a un aprovechamiento racional de la zona marítima.

Velásquez destacó que más del 90% del comercio global se realiza por mar, lo que convierte la expansión y el fortalecimiento de los espacios acuáticos en una tarea fundamental para el futuro económico de Venezuela.

Fortalecer importaciones y exportaciones

Uno de los puntos más revelantes es necesidad de implementar soluciones concretas que permitan robustecer tanto las importaciones como las exportaciones del país.

Este objetivo es visto como vital para garantizar una economía más dinámica y conectada con el mercado internacional, utilizando el mar como principal vía para el intercambio comercial.

La "Venezuela Azul" como visión nacional

El ministro también hizo hincapié en que la visión de la "Venezuela Azul" debe dejar de ser un concepto exclusivo de los profesionales marítimos.

Insistió en la importancia de que esta perspectiva de desarrollo sustentable se integre en el discurso y la conciencia de toda la ciudadanía.

Este concepto promueve la creación de infraestructura necesaria para la vigilancia, el control y el transporte eficiente de carga y personas a lo largo de los espacios acuáticos.

