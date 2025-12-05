¿Adiós al reinado hispano? El consumo de Modelo y Corona se desploma en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La cerveza dejó de ser un símbolo intocable para Modelo Especial y Corona en Estados Unidos, donde un cambio abrupto en los hábitos de consumo de la población latina sacudió el dominio que estas marcas mantenían.

Según reportes de CNN Español, la fuerte ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump impactó directamente la presencia de ambas cervezas en bares, supermercados y reuniones sociales, especialmente en estados con alta presencia hispana como Texas, California y Florida.

Ventas desplomadas y un mercado en alerta

Desde 2023, Modelo Especial se había convertido en la cerveza más vendida del país, impulsada por el crecimiento económico de la población latina.

Sin embargo, ese impulso se frenó cuando las redadas y deportaciones generaron miedo entre consumidores documentados e indocumentados, reduciendo sus salidas y compras.

Los datos internos de Constellation Brands confirman la magnitud del golpe: las ventas disminuyeron, la cuota de mercado cayó y las acciones retrocedieron cerca de 40 % en lo que va de año.

El modelo de negocio de la compañía depende fuertemente del mercado hispano, que representa alrededor de la mitad de su clientela.

Un ejecutivo de Constellation citado por CNN advirtió que los consumidores hispanos son “el grupo más importante” para el negocio cervecero.

No obstante, ese mismo grupo ahora evita espacios públicos, ajusta gastos por inflación y prioriza necesidades básicas ante el aumento del costo de vida.

Michelob Ultra toma el liderazgo nacional

Mientras las marcas mexicanas retroceden, Michelob Ultra arrebató a Modelo el título de cerveza más vendida en Estados Unidos, un giro inesperado después de meses de dominio absoluto.

Ante esta caída, Constellation Brands explora estrategias para diversificar su mercado, atraer consumidores no latinos y mitigar el impacto generado por la reducción del consumo en su base principal.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube