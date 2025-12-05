Revelan imágenes del violento asesinato de un comerciante venezolano: lo acribillan en su puesto de comida rápida

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano fue violentamente asesinado por hombres armados, quienes lo atacaron cuando se encontraba en su puesto de comida.

El hecho ocurrió en la región de Lima, en la ciudad capital del Perú, donde los criminales cobraron la vida de la víctima quien atendía un puesto de comida rápida, en una concurrida calle de la ciudad de Huacho.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se puede observar el momento cuando el delincuente se acercó hasta el puesto para luego disparar varias veces contra el ciudadano de nacionalidad venezolana, detalló el medio Panamericana.

El venezolano recibió cinco disparos

Las autoridades identificaron a la víctima como Luis García Gines.

Las cámaras también captaron los momentos previos al crimen, cuando se observó al sicario en el momento justo cuando se bajó de un mototaxi, el cual se estacionó en una calle cercana.

De inmediato, el perpetrador caminó hacia su objetivo y lo asesinó con más de cinco balazos.

Luego del asesinato, los vecinos alertaron a la Policía Nacional del Perú cuyos funcionarios se trasladaron hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver.

Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y no descartan que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas criminales vinculadas al cobro de cupos en Huacho.

Estado de emergencia contra el crimen organizado

El pasado 20 de noviembre, el gobierno de Perú extendió el estado de emergencia que se había establecido en la ciudad Lima y la provincia portuaria vecina del Callao, con el objetivo de hacer frente al crimen organizado y la delincuencia común, actividades que mantienen en alerta a ciudadanos y autoridades por a alta incidencia que se ha registrado durante el año y que llevaron a la destitución de la presidente Dina Boluarte.

La norma ratificó que la Policía Nacional de Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y se restringen derechos constitucionales como a la inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión, así como libertad y seguridad personales.

Además, se debe solicitar permiso a las autoridades para realizar actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, mientras que para las actividades que no tengan carácter masivo no se necesitará una autorización previa.

El decreto indicó que durante la prórroga del estado de emergencia se mantendrán vigente medidas complementarias como el control territorial mediante satélites, las restricciones en los establecimientos penitenciarios y la participación de cadetes de la PNP y de las Fuerzas Armadas en operaciones específicas.

