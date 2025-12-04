Hallan cadáver de un hombre en las aguas del río Guaire: esto ocurrió

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Bomberos de Caracas confirmó el hallazgo de un ciudadano masculino sin vida en las riberas del río Guaire.

El suceso fue reportado a través de la cuenta de Instagram del comandante Pablo Palacios, y atendido por los equipos de rescate en horas de la mañana de este 4 de diciembre.

El trágico hecho generó una movilización de emergencia en una de las principales arterias viales de la ciudad capitalina.

¿Qué se conoce sobre el hallazgo?

Según la información oficial emitida por la cuenta de la institución, la persona habría caído al río, perdiendo la vida en el lugar.

Los bomberos se encuentran realizando labores para recuperar el cuerpo de la víctima, utilizando métodos especiales para asegurar el rescate en las complejas condiciones del afluente.

El suceso ocurrió en el Municipio Libertador, específicamente en la Parroquia La Vega. El punto exacto de la localización fue en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro, a la altura de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Intervención del cuerpo de bomberos

Los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas (C.B.C.) acudieron al sitio tras recibir el aviso. El reporte se registró a las 10:17 de la mañana.

Al confirmar que el ciudadano se encontraba sin signos vitales, los equipos iniciaron las maniobras necesarias para recuperar el cuerpo de las riberas del río Guaire.

Otros accidentes en la capital

El pasado 3 de diciembre, el Cuerpo de Bomberos de Caracas también reportó un accidente registrado en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho a la altura de Parque Caiza, municipio Sucre.

De acuerdo con el informe, un ciudadano que se desplazaba en un vehículo tipo Sedán, junto a un joven de 27 años, perdió el control del mismo y se volcó.

Ambos sufrieron diversas lesiones, entre ellas, traumatismo multisistémico y escoriaciones. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Domingo Luciani para recibir la atención adecuada.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube