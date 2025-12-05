Estos son los juguetes más deseados por los niños en Venezuela para estas navidades

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta de la Cámara Venezolana de Juguetes (Cavenju), Daniela López, habló sobre los jugeuetes más buscados en el país para las navidades de este año 2025.

Durante una entrevista en la emisora Radio Rumbos, López también brindó detalles sobre el crecimiento del sector juguete en Venezuela.

Juguetes más deseados estas navidades

De acuerdo con la declaraciones de la presidenta de Cavenju, los juguetes clásicos se repiten y los niños siguen pidiéndolos.

Asimismo, resaltó que los juguetes más deseados para estas navidades son los siguientes:

Bicicletas

Monopatines

Pista de carros

Patinetas

Muñecas

Casas de muñecas

Electrónicos

Balones

Patines

Sin embargo, enfatizó en que "aunque hemos avanzado mucho en todo lo que es electrónico, los niños siguen buscando mucho los juguetes clásicos".

Agregó que "claro la muñeca va cambiando, el muñequito que quieren va vinculado mucho al contenido digital que ven, eso sí influye. Pero al final sigue siendo una muñeca, un carrito".

Desarrollo del sector

En este sentido, López señaló que estiman que el sector cierre este año con un incremento de 10% aproximadamente en unidades, en relación al año 2024.

Asimismo, aseguró que los juguetes impulsivos a bajo costo y los coleccionables para adultos han ayudado al sector.

Por otra parte, la presidenta de Cavenju hizo un llamado a los padres de niños y adolescentes se involucren más en actividades para compartir en familia, al tiempo que resaltó que a los jóvenes adolescentes les gustan en su mayoría los juegos de mesa, que son ideales para compartir en familia.

